Sassnitz

In Sassnitz ist am Sonnabend der 2. I.V.E. Dance-Cup zu Ende gegangen. Hunderte Tänzer und Gäste ließen sich von der Stimmung in der Sporthalle Dwasieden mitreißen. Für die Darbietungen der 57 Tanzgruppen gab es immer wieder Szenenapplaus. Gezeigt wurden unter anderem Modern-Dance und Hip Hop, aber auch Bauchtanz. Einen besonderen Erfolg konnten die „Küstengirlies“ von der Insel Rügen verbuchen: Die Rügener Tanzgruppe, die von der Organisatorin Ina Briese trainiert wird, landete im vergangenen Jahr auf dem letzten Platz in ihrer Altersklasse. Diesmal gab es für die Mädchen in der Wertungsgruppe Juniors 2 einen ersten Platz.

Maik Trettin