Baabe

Die Überraschung war perfekt: Mitten in die Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von Dr. Günter Schmidt platzten unerwartet die Bürgermeister von Baabe und Sellin, Hartwig Diwisch und Reinhardt Liedtke. Ihr Geschenk: Die Urkunden zur Ehrenbürgerschaft der beiden Ostseebäder für den Jubilar. Diese doppelte Würdigung hat es zuvor noch nicht gegeben.

Drei Jahre lang halfen Dr. Günter Schmidt (hinten) und sein Sohn Christian im afrikaischen Gambia mehr als 100 Kindern – so wie diesem Jungen. Quelle: privat

„Er hat Generationen von Menschen aus der ganzen Region ärztlich betreut und den Bereitschaftsdienst hier eingeführt“, betont Hartwig Diwisch. Auch Tage danach habe er diese Ehrung noch nicht so richtig verinnerlicht, sagt Dr. Günter Schmidt gestern am OZ-Telefon. „Ich hatte gar nichts geahnt und war sehr überrascht, wurde überrollt. Ich habe mich aber sehr gefreut.“ Der Mediziner mag großes Aufhebens um seine Person nicht. Der Baaber versteht diese Würdigung deshalb auch weitergefasst. „Es ist eine kollektive Leistung, ich hatte vor der Wende 55 bis 80 Mitarbeiter, also Ärzte, Schwestern und Kraftfahrer. Wir haben all die Jahrzehnte eine Menge geschafft und uns nie entmutigen lassen.“

Günter Schmidt war 1958 als junger Mann nach Rügen gekommen. Aus dem thüringischen Arnstadt stammend, absolvierte er an der Universität Greifwald ein Medizinstudium und begann 1962 seine Tätigkeit als promovierter Arzt. 50 Jahre lang arbeitete er im medizinischen Dienst als Kinderarzt und als Allgemeinmediziner – immer an seiner Seite seine Ehefrau Heidi. Er war Bereichsleiter für den medizinischen Dienst auf Mönchgut, in Sellin und Lancken-Granitz. Hier war er für die Organisation verantwortlich, stellte die Dienstplänen auf und sorgte dafür, dass Ambulanzen und Technik bereitstanden. So war er auch für die Fahrbereitschaft eines Wartburgs und eines B 1000 zuständig. Unter seiner Leitung konnten seinerzeit Funkgeräte angeschafft werden. Im harten Eiswinter 1978/79 hatte er sogar einen Dienstpanzer zur Verfügung, mit dem er zu Hausbesuchen fuhr. Eine Schwangere wurde erfolgreich durch die Schneemassen nach Bergen transportiert.Wenn es darum ging, Patienten schnell zu helfen, ging Günter Schmidt notfalls auch schon mal unkonventionelle Wege, berichteten Patienten. Einmal sei er aus einer Mütterberatung gerufen worden, weil sich eine junge Frau mit Säure die Augen verätzt hatte. Nach der Erstversorgung sei er mit seinem Auto in die Greifswalder Augenklinik gefahren – in der linken Hand die weiße Rettungsfahne aus dem Fenster haltend, in der rechten Hand das Lenkrad. Der Patientin konnte das Augenlicht gerettet werden.

Aber nicht nur als Arzt, sondern auch als kritischer Mensch sei seine Meinung gefragt gewesen. Wenn Schmidt als Redner bei Elternabenden in der Kita oder Gemeindevertretersitzungen angekündigt worden war, habe die Platzkapazität nicht ausgereicht. Er habe Probleme angesprochen und unangenehme Fragen gestellt, in einer Zeit, in der dies nicht üblich, sondern mutig war. Er habe sich immer mit viel Hingabe und Pflichtbewusstsein um die Menschen gekümmert, die sich ihm anvertrauten. „Er war Tag und Nacht für seine Patienten da“, weiß auch Sohn Christian. Für ihn seine Brüder Steffen und Ole ist der Vater ein Vorbild.

Mit dem Untergang der DDR und dem politischen Umbruch änderte sich auch das Gesundheitswesen grundlegend. Günter Schmidt eröffnete eine neue Praxis in der Baaber Strandstraße, die er bis zu seinem Ruhestand 2012 leitete. Da war er schon 75 Jahre alt und übergab die Praxis an seinen Nachfolger. Sein neues, zeitweiliges Sprechzimmer stand dann im afrikanischen Busch. Mit Sohn Christian fuhr er drei Jahre lang nach Gambia, wo sie über 100 Kindern halfen. Neben medizinischen Untersuchungen beschafften sie Medikamente und unterstützen Brunnenbohrungen. Durch Krieg und Ebola musste diese Mission abgebrochen werden.

Von Oktober 2017 bis Februar 2018 arbeitete Günter Schmidt noch als Urlaubsvertretung bei einer Kollegin in Bergen. Rat und Hilfe gibt der erfahrene Mediziner Patienten noch heute bei einer kleinen Sprechstunde in der Praxis seines Sohnes Christian – insbesondere für Kinder.

