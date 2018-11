Putbus

Der Marstall ist eines der denkmalgeschützten Gebäude in bester Lage im Schlosspark Putbus. Und es bleibt weiterhin ohne Gastronomiebetrieb. Ein junges Paar von der Insel hatte im Sommer den Stadtvertretern ein passables Konzept vorgelegt. Das sollte zum 1. Dezember die Gastronomie in der Immobilie übernehmen. Doch daraus wird nichts mehr. Die Stadt hat die Marstall-Gastronomie erneut ausgeschrieben.

Karl-Otto Hein, Sachgebietsleiter für Wohnungs- und Hafenwirtschaft in der Putbusser Stadtverwaltung und erster Stellvertreter der Bürgermeisterin, bestätigt, dass der Deal mit dem jungen Paar geplatzt ist. „Woran es im Detail gelegen hat, entzieht sich meiner Kenntnis“, sagt er. Doch nach OZ-Informationen hat es Komplikationen bei der Kreditvergabe gegeben. Die Bank wollte dem Paar keinen Kredit geben.

Einst Pferdestall Der Marstall diente Fürst Malte zu Putbus als Pferdestall, als Unterstand von Geschirren, Kutschen und als Unterkunft des Pferdepflegepersonals. Zum Umfeld gehörten die Reitbahn und die alte Schmiede. 1817 gab’s in einer Remise des alten Reitstalls die erste Aufführung von Schauspielstücken für Gäste. Nach dem Abriss begann um 1821 bis 1824 der Neubau des Marstalls im Stil des Klassizismus. 3,5 Millionen Euro hat die Sanierung des Gebäudes von 1991 bis 2012 gekostet. Mit den Arbeiten im Inneren war Ende 2008 begonnen worden.

Betreiber hätten mit voller Hütte planen können

Die jungen Leute hatten so viel geplant: Ein Betrieb mit regionaler Küche stand im Raum, ebenfalls ein „Kochen am Tisch“ im Haus oder auf der Sonnenterrasse. Verliebte hätten ein Candle-Light-Dinner auf der Wiese oder auf der Insel auf dem Schwanensee buchen können. Das Paar hatte ein Konzept entwickelt, um für jeden Geldbeutel das passende Essen bieten zu können. Die besten Bedingungen hätten sie zum Start gehabt, denn der Marstall beherbergt den größten Veranstaltungssaal der Insel. Es finden knapp 650 Personen bei Veranstaltungen darin Platz. Der Marstall Putbus ist zudem Veranstaltungsort der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und des Festspielfrühlings Rügen. Am 1. Dezember kommt die Band Karat, einen Tag später Frank Schöbel. Am 11. Dezember folgt der Comedian Ingo Appelt, am 11. Januar City. Die neuen Betreiber hätten also mit voller Hütte planen können.

Seit der Sanierung gab es zwei Pächter

Besonders bitter: Schon seit mehr als eineinhalb Jahren ist die Küche im Marstall Putbus kalt. Seit der millionenteuren Sanierung gab es zwei Pächter, die jeweils aufgegeben haben. Der eine, weil das Geld fehlte und auch die Unterstützung der Stadt mit einem Konzept für den größten Saal Rügens. Der andere zog Ende 2016 die Reißleine.Nun steht die Marstall-Gastronomie wieder zur Ausschreibung. Bis Ende November können sich mögliche Betreiber bei der Stadt Putbus melden. „Wir warten jetzt auf Interessenten und interessante Konzepte. Wenn es einen geeigneten Pächter gibt, werden zügig Gespräche beginnen und die Vorschläge in den politischen Gremien diskutiert“, sagt Karl-Otto Hein.

Dass es nicht einfach sein wird, einen geeigneten Betreiber zu finden, sieht etwa Martin Stemmler von der Putbusser SPD-Fraktion. „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es für einen Betreiber schwierig ist, an diesem Standort Fuß zu fassen“, sagt er. Außerdem sei es schwierig, ein geeignetes Konzept zu finden, das sich dauerhaft rentiert. „Viele Besucher kommen zum Teil mit Bussen nach Putbus, gehen auch oft in den benachbarten Schlosspark. Doch einige bringen ihr eigenes Essen mit“, sagt er. Aus seiner Sicht benötigt ein Betreiber ein besonderes Konzept, „etwas, das sich vom modernen Tourismus abhebt.“

Fläche umfasst 247 Quadratmeter

Der Putbusser Marstall gilt als Sahnestück im Ort. In direkter Nachbarschaft des denkmalgeschützten Gebäudes liegt der Schwanenteich, die Schlossterrassen und der Schlossplatz. Der zu verpachtende Gastronomiebereich im westlichen Kopfbau des Marstalls umfasst eine Fläche von knapp 247 Quadratmetern mit einer Kapazität von 50 Plätzen. Hinzu kommt eine große, 185 Quadratmeter große Terrasse. Hier kann ein möglicher Betreiber noch mal 30 bis 40 Plätze einplanen. Laut Ausschreibung der Stadt ist die Gaststätte betriebsbereit eingerichtet und geht auf dem Mieter über. „Alle notwendigen Medienanschlüsse liegen vor. Der zukünftige Mieter wird direkt Kunde bei den Ver- und Entsorgern“, heißt es in der Ausschreibung. Die monatliche Grundmiete, etwa für die Mieträume, die Außenflächen und das Inventar beträgt 850 Euro. Für die Mietnebenkosten sollte der Betreiber monatlich zusätzlich 1300 Euro vorauszahlen.

Mathias Otto