Ralswiek

Die neue Geschichte spukt Anna Theresa Hick schon im Kopf herum. Dabei ist die erste Saison mit dem neuen Helden-Duo Alexander Koll und Alexander Hanfland noch nicht mal eine Woche Vergangenheit. Aber wo manchen die Zeit zwischen den Festspielen endlos lang erscheint, ist sie für jene, die an der Vorbereitung beteiligt sind, oft sogar ein bisschen zu kurz.

Zur Galerie Nachdem die Fans die neuen Darsteller der beiden Haupthelden in ihre Herzen geschlossen haben und ihre Eindrücke verarbeiten, schaut die Festivalleitung bereits auf die neue Saison.

„Ich habe eine Idee für ein Bühnenbild, das es so vorher noch nie gegeben hat“, sagt Anna Theresa Hick, Mitgeschäftsführerin der Störtebeker Festspiele. „Wir werden die Feste Stockholm errichten und gegenüber das Zeltlager der Belagerer. Damit bleiben wir erstmals an einem Ort und zeitgleich.“ Es soll sogar soweit gehen, dass die Ereignisse auf der einen Seite unmittelbare Reaktionen auf der anderen auslösen. Zeit- und Raumsprünge fallen damit weg.

10 000 Autogrammkarten

Ähnlich gewagt könnte sich Anna Theresa Hick die Besetzung einiger Figuren vorstellen, der Veränderungen wird es da wie jedes Jahr einige geben. Die Darsteller für Klaus Störtebeker und Goedeke Michels bleiben, das kann Hick versprechen. „Die beiden Alex haben sich etabliert und viele Fans gewonnen“, sagt die Geschäftsführerin. „Seit der Zeit mit Norbert Braun wurden nicht mehr so viele Autogramme geschrieben. Allein die beiden signierten 10 000 Karten.“

Mit ihrem Titelhelden ist die Festivalleitung zufrieden. „Das war eine tolle Leistung, die Alexander Koll brachte“, sagt Anna Theresa Hick. „Seine Reitkünste waren anfangs nicht die besten, er hat sich aber viel Mühe gegeben und an sich gearbeitet. Man muss aber auch bedenken, dass so ein Friesenhengst nicht einfach zu händeln ist, auch der Sand kann einem unerfahrenen Reiter zu schaffen machen. Insgesamt hat sich das Spiel von Alexander Koll prächtig entwickelt, wenngleich es noch Luft nach oben gibt.“

Gleich große Fanlager

Da sowohl Störtebeker als Goedeke mit starken Typen besetzt worden seien, gebe es fast ausgewogene Fanlager. „Es gab immer schon zwei unterschiedliche Frauenfraktionen“, sagt Hick. „Auf der einen Seite sind die, denen Romantik und Verständnis am Herzen liegt. Für die ist Störtebeker. Die anderen, die sich sagen ,Nicht lang schnacken, Kopp in Nacken’, die schwärmen mehr für Goedeke.“ Auch Männer hätten mit den beiden Hauptdarstellern echte Identifikationsfiguren bekommen: „Es gibt jene, die die Haltung Störtebekers, der Anstand und Moral verkörpert, auch für sich beanspruchen, die anderen finden es besser, bei Ärger dem Gegenüber einfach auf die Fresse zu hauen, wie es Goedeke tut.“Harte Kerle waren dieses Jahr wieder einmal die Stuntleute. Die wohl krasseste Situation ereignete sich mit Àkos Lenkei. „Er war sterbenskrank, hat Blut gespukt, immer und immer wieder – und trotzdem seinen Job gemacht“, sagt Anna Theresa Hick. „Niemandem hat er was davon gesagt, ist geritten, hat gekämpft, für die Sicherheit am Wasserrad gesorgt, wenn Norbert Braun draufgebunden wird – bis ihn jemand hinter der Bühne Blut spucken sah. Im Krankenhaus wurde dann festgestellt, dass er ein geplatztes Magengeschwür hatte.“ Lenkei habe hinterher seinen Einsatz mit seinem Ehrgefühl als Stuntman begründet. „Das war eine echt harte Nummer“, sagt Hick.

Tapferer Zack

Bewundernswert fand sie auch, dass Volker Zack jenen Esel ritt, der ihn ein Jahr zuvor abwarf und wegen dem sich der Komiker einen Trümmerbruch im Arm zugezogen hatte. „Wir hatten ihm angeboten, bei der ungewöhnlichen Eröffnungssequenz den Esel auf die Bühne zu führen“, verrät die Geschäftsführerin. „Er meinte aber ,Nein, ich will reiten’ und hat emsig trainiert.“

Mit einem Knalleffekt soll auch die nächste Episode beginnen, da sich der Anfangsgag, bei dem statt Störtebeker Zack ins Bild reitet, bewährt habe.Dass es dieses Jahr rund 310 000 Zuschauer waren, sieht Anna Theresa Hick positiv. „Sicher erwarteten von außerhalb viele, dass die Publikumszahl wegen des andauernd guten Wetters durch die Decke gehen würde, mehrere Faktoren sprachen aber dagegen.“ Das habe schon mit den Vorbestellungen begonnen, die wegen des schlechten Wetters in 2017 mit ständigen Sturmwarnungen zurückgegangen waren. „Jetzt, nach dem guten Sommer, ziehen die Buchungen schon wieder an.“ Die Ferien hätten ungünstig gelegen und die A-20-Umleitung habe potenzielle Gäste aus westlicher Richtung abgeschreckt. Und zu guter Letzt gehörten alle Aufführungen mit einem neuen Störtebeker zu den eher schwächeren Jahren, da bei einigen Skepsis vorhanden sei.

Einfühlsamer Regisseur

Regisseur Marco Bahr bleibt. Damit inszeniert der Schauspieler bereits zum dritten Mal die Störtebeker-Geschichte. In jüngster Zeit nicht gerade eine normale Zeitspanne für Regisseure bei den Störtebeker Festspielen, wurden in vier Jahren zwischen 2013 und 2016 doch drei Spielleiter verschlissen. „Marco arbeitet ganz wunderbar mit den Schauspielern“, benennt Anna Theresa Hick die Vorzüge des Mannes. „Da er selbst Schauspieler ist, gibt es keine Regiedistanz. Er kann gut erklären, was er von den Akteuren will.“ Bahr zeichne eine große Liebe zum Ralswieker Theater und zum Team aus. „Er ist ein einfühlsamer Mensch, der spürt, wenn ein Schauspieler mal ein Problem hat.“

Berndt Jens-Uwe