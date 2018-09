Ralswiek

Sie stirbt den spektakulärsten Bühnentod: Wenn Klaus Störtebekers Geliebte Selma – dargestellt von Sina Valeska Jung – von einem Turm zwölf Meter in die Tiefe stürzt, hält so mancher Besucher der Störtebeker Festspiele den Atem an. Und einige sind danach voll Bewunderung, dass die zart gebaute Schauspielerin diesen Sturz wagt. Wie sie sagt, werde sie so manches mal darauf angesprochen. Dass sei ihr dann immer ein bisschen peinlich, denn im Tod ist Störtebekers Geliebte ein Mann.

In einem der dramatischsten Momente des aktuellen Störtebeker-Stücks „Ruf der Freiheit“ wird Sina Valeska Jung von Tim Braeutigam gedoubelt. Der 29-Jährige ist mit diesem so genannten High Fall zum ersten Mal zu sehen. Bisher ließen sich Mitglieder der ungarischen Stunt-Truppe in die Tiefe fallen, wenn jemand – ob in Flammen oder nicht – auf diese Art zu Tode kam. Nach einem Vorspringen fiel die Wahl diesmal allerdings auf Tim Braeutigam. „An der Art des Springens kann es nicht gelegen haben“, sagt er. „Da war keiner schlechter als der andere. Vielleicht gab meine Figur den Ausschlag. Ich bin ja nicht so groß und breit.“ Und so sei er durchaus geschmeichelt, dass die meisten Zuschauer tatsächlich glaubten, Sina Valeska Jung würde den Sprung wagen. „Das zeigt, dass ich es gut mache und tatsächlich wie Selma wirke“, sagt Bräutigam.

Tim ist der Sohn von Fred „Feuerstein“ Bräutigam, der Pyro-Ikone der Festspiele. Sein Vater sorgt nicht nur allabendlich für das opulente Feuerwerk am Ende der Aufführung, sondern ist verantwortlich für jeden Wumms und Knall, der im Stück zu hören ist. „Das Feuerwerk ist allein die Handschrift meines Vaters“, sagt Tim, der nach einer Ausbildung zum Veranstaltungstechniker in der Firma seines Vaters angestellt wurde. „Zwar helfe ich, den Ponton zu bestücken, in das Arrangement würde ich meinem Vater aber nie hineinreden.“ Tim ist stolz auf seinen Vater – das ist in jedem Satz zu hören, in dem er Fred Braeutigam erwähnt. Ohne den wären die Störtebeker Festspiele vermutlich auch nicht das, was sie jetzt sind, ist Fred Braeutigam doch ein Mitstreiter der ersten Stunde, spielte selbst tragende Rollen als Witzbold und war dabei unendlich sympathisch.Es ist aber nicht allein der Umgang mit der Pyrotechnik, die Tim von seinem Vater lernte. Da dieser obendrein noch als Stuntman arbeitet, war auch dafür schnell Tims Leidenschaft geweckt. „Den tiefsten Sprung machte mein Vater aus eine Höhe von 32 Metern“, sagt Tim. „Bei mir sind es bisher 17 Meter.“

Vor 20 Jahren stand Tim Braeutigam als Statist erstmals auf der Naturbühne in Ralswiek. Mit einem Labrador an seiner Seite sei er „stolz wie Bolle“ durch den Sand gestapft. 1999 sangen er und andere Kinder dann mit Wolfgang Lippert, dem Balladensänger, gemeinsam das Lied „Piratenart“. Und im vergangenen Jahr hatte Tim erstmals eine Sprechrolle – oder sowas ähnliches. „Ich durfte schreien“, sagt der junge Mann schmunzelnd. „Mir wurde ein Zahn gezogen und ich lief schreiend davon, während mir jemand hinterher rief: Junge, der Zahn musste dir gezogen werden. Nicht gerade eine Sprechrolle für mich, aber ich trug zum ersten Mal ein Mikrofon.“

Dabei ist Tim Braeutigam in Sachen Schauspielerei gar nicht unerfahren: „Acht Jahre lang war ich in der TV-Serie , Hallo Robbie’ als Kai Marten, der Sohn von Frauke und Uwe Marten, zu sehen.“ Die wurden gespielt von Marion Kracht und Till Demtrøder. Auch als Stuntman hatte er bereits für TV- und Kinoproduktionen Aufträge. So übernahm er in dem Kinostreifen „Simpel“ alle gefährlichen Situationen für die Schauspieler David Kross und Frederick Lau.

Seine Zukunft sieht er zwar auch weiterhin als Stuntman oder Schauspieler, hat die Geschäftsführung des Pyro-Unternehmens seines Vaters aber klar im Fokus. „Und dabei denke ich daran, es mit ihm gemeinsam zu machen, denn mein Vater ist erst 60 und er wird diesen Job noch sehr lange machen“, sagt Tim Braeutigam. „Er hat immer noch unglaubliche Ideen, da kann man sich echt eine Scheibe von abschneiden.“

Die Störtebeker Festspiele sind Tim Braeutigams Zuhause. Ein Leben ohne den Theaterrummel kann er sich gar nicht vorstellen. „Allein, wenn ich an den kommenden Montag denke, wird mir schon ganz mulmig zumute“, sagt er. „Dann werde ich nicht mehr vom Turm fallen. Dann falle ich nur noch in mein Bett.“ Er kenne das Gefühl der plötzlichen Leere nach der Saison schon aus den Jahren zuvor. Von Mai bis September, Trubel, Arbeit, Freunde, Abenteuer und dann plötzlich – Stille. „Da kommt Wehmut auf, denn die Zeit bis zum nächsten Mai erscheint einem sehr lang.“ Aber auch an den Alltag gewöhne er sich wieder. Und dann vergingen die Monate wieder ziemlich schnell.Eine Freundin hat Tim Braeutigam nicht. Und seine Hobbys sind körperlicher Natur: Sport, Wakeboarden, Tauchen, Reiten. Und Musik. „Ohne Musik geht gar nichts“, meint der 29-Jährige. Am liebten höre er Hip Hop. Stehe aber auch auf Electronic. „Und Rock. Rock eignet sich hervorragend, wenn man Sport treibt.“

Am morgigen Sonnabend wird Alexander Koll als Klaus von Alkun und angehender Störtebeker vorerst zum letzten Mal über die Naturbühne Ralswiek reiten. Und Tim Braeutigam gibt dem Publikum zum letzten Mal die Illusion, Selma würde vom Turm fallen, während sie vom Bösewicht Rüdiger von Achenbach bedroht wird. Auch das Feuerwerk leuchtet letztmalig am Himmel über dem Bodden. In den Stuben der Festivalleitung beginnt mit dem ersten Tag nach der Saison die Planung der nächsten. Ein neues Stück wird geschrieben, neue Songs komponiert, ein neues Bühnenbild entworfen. Und für Tim Braeutigam steht nur fest, dass er mit seinem Vater wieder für Feuerfontänen und Knalleffekte sorgen wird. Ob er auch wieder springt? Mal sehen. Das entscheidet die Intendanz. Vielleicht kann er ja auch wieder eine kleine Rolle übernehmen. So wie in diesem Jahr, wo er dafür sorgt, dass auf dem Stralsunder Brunnen immer wieder eine Kugeln ausgetauscht wird, nachdem sie von Goedeke Michels Piraten bei deren Ankunft jedesmal zerschossen wird. „Ich bin immer aufgeregt, wenn ich auf die Bühne kann“, sagt Tim. „Daran merke ich, wie sehr mir das gefällt.“ Vielleicht ist ja auch mal eine Rolle mit Dialog drin. Zumindest gehört das zu seinen Träumen, die er hat, wenn er an die nächsten Jahre bei den Festspielen denkt.

Jens-Uwe Berndt