Bergen

Es geht nur langsam voran im Radwegebau auf der Insel Rügen, an vielen Stellen stockt es. Diese Meinung teilen nicht nur Mitglieder der Regionalgruppe Stralsund-Rügen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), sondern auch Einheimische und Touristen.

Aufregung gibt es bei Radfahrern, die von Stralsund bis nach Bergen entlang der alten Bundesstraße 96 fahren wollen. Bis Samtens gibt es bereits einen Radweg. Doch dazwischen bis Bergen soll dieser unterbrochen werden. Täglich kann OZ-Leser Enrico Mahnke eine relativ hohe Anzahl Radfahrer auf dem bereits bestehenden Radweg beobachten. „Und sicher handelt es sich um einen der am stärksten frequentierten Wege im Bundesland. Mit dem Ausbau der B 96 geht die Politik zu Recht von einem hohen Bedarf für Autos aus. Für den Radverkehr soll dann doch ein identischer Ansatz gelten“, kommentiert er auf der Facebookseite der OZ. Für ihn ist klar, dass es einen Bedarf einer Schnellverbindung auch für Radfahrer gibt. Dieser wird „in naher Zukunft durch eine stärkere Nutzung von E-Bikes weiter steigen“.

Dr. Reinhard Klette, Tourenverantwortlicher der Regionalgruppe, erklärt, dass es diese Woche Gespräche mit Mitarbeitern des Straßenbauamtes Stralsund gegeben habe. Es gebe eine Richtlinie für Radwege, nach der die sich verantwortlich zeigende Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) geht. Zwischen Samtens und Bergen wurde der Verkehr gezählt und eine Prognose erstellt. Hier sei die geforderte Durchschnittszahl an Autos nicht erreicht worden, um dort einen Radweg zu bauen. „Wir bedauern diese Entscheidung, wir wollten unbedingt einen Radweg, der durchgängig auf sicherem Terrain bis nach Bergen geht“, sagt er. Es gehe um die Sicherheit der Radfahrer, so dass der ADFC jetzt Alternativen vorschlagen möchte, etwa eine Umleitung für Radfahrer über Teschenhagen, Sehlen und Tilzow.

Die Trenter Bürgermeisterin Kirsten Wiktor beschäftigt derweil der Radweg von Trent nach Silenz und Teschvitz als Teil des Ostseeküstenradwegs (die OZ berichtete). „Dass zum wiederholten Mal ein straßenbegleitender Radweg zwischen Trent und Silenz vom Straßenbauamt Stralsund als nicht notwendig abgetan wird, verärgert nicht nur die engagierten Mitstreiter für diesen wichtigen Lückenschluss, sondern ist auch ein Armutszeugnis für die Tourismusinsel Rügen“, sagt sie.

Die Gemeinde setze sich seit vielen Jahren bisher erfolglos für den Lückenschluss dieses vier Kilometer langen Radweges ein und habe sämtliche Alternativen geprüft. Durch die zuständige Behörde sei immer wieder auf ,Hinterlandwege’ verwiesen worden, für dessen Ertüchtigung die Gemeinden zuständig wären“, sagt die Bürgermeisterin. Auch diese Möglichkeiten seien überprüft worden mit dem Ergebnis, dass es keine vernünftige Alternative zu einem straßenbegleitenden Radweg gibt. Kirsten Wiktor verdeutlicht: „Es handelt sich hier um den wichtigen Ostseeküstenradweg, der gleichzeitig Teil des Rügenrundweges ist und unter den jetzigen Bedingungen eine große Gefahrenquelle für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.“ Ihr Wunsch ist, „dass das Thema Radwegebau nicht weiterhin so ignorant behandelt wird, denn neben den Urlaubern gibt es auch viele Einheimische, die gern mit dem Rad unterwegs sind“.

Dies bestätigt auch Dr. Reinhard Klette. Der Ostseeküstenradweg sei auf der Insel Rügen an vielen Stellen in einem desolaten Zustand. „Die Strecke bei Gustow etwa. Hier haben wir in diesem Jahr zahlreiche Beschwerden von Touristen entgegennehmen müssen, weil die Wege nicht gepflegt sind oder sie in einer Sandspur bleiben müssen, damit sie nicht stürzen“, sagt das ADFC-Mitglied. Auch von Altefähr in Richtung Bessiner Haken „wurde am Radweg bestimmt seit etwa 30 Jahren nichts mehr gemacht“, sagt Klette.

Auf einer Fahrradinformationsveranstaltung der Regionalgruppe am 26. November um 17 Uhr im Hotel Wyndham Stralsund HanseDom sollen diese Themen diskutiert werden.

Mathias Otto