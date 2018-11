Binz

Anna Di Debella ist 22 Jahre alt und kann schon ein paar Worte Deutsch. Im Laufe ihres Aufenthaltes auf Rügen sollen ihre Sprachkenntnisse noch besser werden. In diesem Jahr hat die aus Italien stammende Frau eine Ausbildung direkt an der Strandpromenade in Binz bekommen. Zu ihren Aufgaben gehören alle Tätigkeiten, die in der Hotellerie anfallen. Gästefragen beantworten, Zimmerservice, Tischservice oder Rezeption sind einige Dinge ihres Arbeitsalltages. Anna Di Debella freut sich auf die neuen Eindrücke. Bereits in Italien schnupperte sie in das Gewerbe hinein. „Wir sind direkt aus Italien hergekommen und sehr freundlich begrüßt worden von der Personalleiterin der Rugard- und Arkona Strandhotels. An einem Einführungstag zeigte man uns die Abteilungen und die Bereiche“, sagt sie. Es gäbe viel zu lernen und zusammen mit den Kollegen würde sie es schon packen. Anna Di Debella will für drei Jahre bleiben und vielleicht sogar darüber hinaus.

Christine Zillmer