Sassnitz

Jeannine Schultz ist in Sassnitz aufgewachsen und lebt seit ihrer Kindheit in der Hafenstadt. Die 49-Jährige wird in diesem Jahr ihren runden Geburtstag feiern und überlegt, in dieser Zeit zu verreisen. „Wir fahren vielleicht in den Süden und feiern dort.“ Gratulieren kann man ihr irgendwann im März. Jeannine Schulz hat eine Ausbildung in Binz absolviert. Noch heute arbeitet sie im Tourismusbereich und kümmert sich in einem Hotel um die Gäste und Urlauber. „Mein Job macht mir Spaß und ich bin schon lange dabei“, sagt sie. Nebenbei unterstützt Jeannine Schultz den Sassnitzer Jugendbeirat in der Buchhaltung. Wenn sie mal nicht arbeitet, kümmert sie sich um ihre Familie. Sie unternimmt viel mit der zweijährigen Enkelin. „Wir gehen spazieren oder verbringen die Zeit auf Spielplätzen.“ Ihr Sohn Danny arbeitet in Greifswald. Sohn Rayko sowie Papa der Enkelin wohnt auf der Insel. In diesem Jahr steht bei Jeannine Schultz eventuell noch ein Umzug in eine andere Wohnung an.

Christine Zillmer