Sagard

Am Strand entlang der Schaabe wuchs in den heißen Sommerwochen parallel mit der Anzahl der sonnenhungrigen Badegäste auch in diesem Jahr wieder die Menge an wildparkenden Fahrzeugen und illegal entsorgtem Müll. „Selbst mitten im Wald haben die Leute ihre Babywindeln oder Tüten mit Hundekot liegen lassen. Es sind auch nirgends Mülleimer an den Strandzugängen zu finden“, beklagt eine Strandbesucherin.Im Amt Nord Rügen kommen diese Probleme seit Jahren auf Tisch. Doch das ist eigentlich gar nicht zuständig. „Der Strand und die Dünen gehören dem Land, für die Straße ist der Kreis zuständig und der Wald dazwischen gehört dem Forst. Dann wären da noch die Parkplätze, für die es meist Pachtverträge mit privatem Betreiber gibt. Nur zwei gehören der Gemeinde“, erklärt die Leitende Verwaltungsbeamtin Gabriela von der Aa. Liegt der Strand im Gebiet der Gemeinde, hat die dann meist nach Vereinbarung mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu)auch ein Nutzungsrecht erhalten und ist somit für die Pflege des Abschnittes zuständig. „Zwischen Breege und Glowe fühlt sich aber niemand verantwortlich“, sagt Gabriela von der Aa.

Zu wenige Parkplätze

Sie erklärt auch, warum keine Mülltonnen zu finden sind. „Wo in Zuständigkeitsbereichen der Gemeinde mal welche aufgestellt waren, wurde dann öfter der persönliche Hausrat entsorgt. Seit es dort keine Tonnen mehr gibt, sieht es tatsächlich besser aus. Die Gemeindeplätze werden aber auch täglich gereinigt.“ Das trifft allerdings nicht auf die Bereiche zu, die nicht der Gemeinde gehören. Nur einmal im Jahr wird pünktlich vor Saisonstart auf Kosten der Gemeinde dann auch entlang der Schaabe ein Großputz initiiert. In ihrem Projekt sind die Schüler der Regionalen Schule Altenkirchen in der Schulzeit regelmäßig zur Strandreinigung im Einsatz.In der letzten Woche kamen daher nun alle Verantwortlichen vor Ort zusammen, um Lösungswege zu erarbeiten. Neben der Frage um die Verteilung der Kosten für eine Aufstellung von Mülltonnen und deren täglicher Entsorgung, wurde auch die Parksituation unter die Lupe genommen. „Wir wissen, dass es zu wenig Parkplätze sind, die Fahrzeuge stehen am Straßenrand“, so von der Aa. Dass der Seitenstreifen nicht regelmäßig gemäht wird und dadurch in solch einem heißen Sommer eine zusätzliche Gefahrenquelle bildet, weiß auch die Leitende Verwaltungsbeamtin. „Das ist mein persönliches Horrorszenario, wenn dort mal ein Waldbrand ausbricht. Dann kommt keine Wehr mehr durch.“

Noch keine Lösung in Sicht

Eine Idee, die geprüft werden soll, sind zwei größere Parkplätze für die Badegäste in Höhe Glowe und Breege. Dann soll aber auch über einen eventuellen Shuttle- Verkehr zu den Strandzugängen nachgedacht werden. „Was mit einfachen Mitteln machbar ist, tun wir. Die große Endlösung ist zum nächsten Jahr aber noch nicht in Sicht, auch wenn wir es uns wünschen“, sagt Gabriela von der Aa. So weist sie darauf hin, dass bei Investitionen solch geschätzter Größenordnungen erst die europaweiten Ausschreibungen abgewartet werden müssen. Auch sieht sie die Möglichkeit, Mecklenburg-Vorpommern in die Planungen mehr mit einzubeziehen. „Es ist ja nicht nur ein Problem der Gemeinde. Das Land wirbt ja schließlich auch damit, dass wir ein Tourismusland sind“, meint die Leitende Verwaltungsbeamtin. Auch eine gemeinsame Kurabgabe wäre in ihren Augen eine geeignete Unterstützung der Pläne. „Aber die ist noch meilenweit entfernt.“Bei ihrem ersten gemeinsamen Besichtigungstermin in der letzten Woche, nahm man die Probleme genauer unter die Lupe. „Direkt hinter den Schildern, die von den Schülern gefertigt auf die Umweltprobleme aufmerksam machen, liegt dann auch der Müll“, berichtet von der Aa. So fanden sich bereits zerfledderte Mülltüten und selbst ein ausgedientes Kopfkissen an den Dünen. „Sowas stammt aber nicht von den Urlaubern“, gibt sie zu bedenken. Weitere Gespräche sollen nun eine baldige Lösung hervorbringen. „Es sind nicht nur die Urlauber aus unseren Gemeinden, die sich hier niederlassen, sondern es sind Leute von der gesamten Insel, aus Stralsund und auch aus Greifswald. Der feine Sand ist sehr beliebt und auch der FKK-Abschnitt“, sagt Gabriela von der Aa. „Wir wollen natürlich, dass die Urlauber sich wohlfühlen und wiederkommen, und auch die Einheimischen sollen sich wohlfühlen.“

Berndt Jens-Uwe