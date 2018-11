Lohme

Unter den Menschen auf Jasmund gärt es. Ob aus Sassnitz oder Lohme, Promoisel oder Hagen – überall gibt es Einwohner der Insel, die sich um ihre Mitsprache bei einem elementaren Thema für die Insel betrogen sehen: die Entscheidung über den Abstieg am und eine Schwebebrücke über dem Königsstuhl. Auf der Diskussionsveranstaltung des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif-Erik Holm am Montagabend im Haus Linde in Lohme wurde deutlich, dass für eine Reihe von Insulanern das Thema „Abstieg oder Schwebebrücke auf dem Königsstuhl“ längst nicht erledigt ist.

Leif-Erik Holm erinnerte in seiner Anmoderation an die Unterschriftensammlung für einen Bürgerentscheid, die falschen Angaben aus dem Sassnitzer Rathaus über die Zahl der Wahlberechtigten in der Kommune und die Ansage des Innenministeriums von MV, dass die Sassnitzer über das Thema gar nicht befinden könnten (die OZ berichtete). „Hier wurden die Interessen der Bürger mit den Füßen getreten“, sagte er. „Und ich wundere mich, dass der Sassnitzer Bürgermeister immer noch im Amt ist.“

Appell an Volksparteien

Norbert Dahms aus Sassnitz, Sprecher der Initiative „Bürgerentscheid“, zeigte sich enttäuscht, dass aus der Politik sich bisher nur Wenige für den Kampf der Rüganer interessierten. „Nachdem der Bürgerentscheid nicht zustande gekommen ist, haben wir eine Online-Petition den Landtags- und Bundestagsabgeordneten aller Parteien zukommen lassen“, berichtete Dahms. „Zu Gesprächen kam es bisher nur mit den Grünen, den Bürgern für MV und der AfD. Ich würde mich freuen, wenn Vertreter der Volksparteien mit uns reden würden.“ Dahms verlas den „Rügener Appell für den Königsstuhl und für Mitbestimmung“, in dem der Landesregierung eine Mitschuld an der komplizierten Situation am Rügener Wahrzeichen gegeben wird.

Burkhard Rahn von der Initiative „Bewahrt Lohme“ wies noch einmal auf den Offenen Brief seiner Initiative an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hin (die OZ berichtete). Und er betonte, dass nicht allein die geplante Schwebebrücke und der fehlende Abstieg das Problem seien. Vielmehr wirke sich mittlerweile das gesamte Konzept des Nationalparkzentrums (NPZ) negativ auf den Tourismus aus. Nur 50 Prozent der Besucher des Königsstuhls würden das „aufgezwungene Angebot“, das sich ihnen nach Entrichtung des Eintrittspreises auftue, akzeptieren. „Alles zielt darauf, die Besucherströme zu kanalisieren“, sagte Rahn. „Und die bedanken sich im Internet zunehmend mit schlechten Bewertungen.“

Weitere Demos geplant

Burkhard Perleberg wies darauf hin, dass die Pumpe an der Golcha-Quelle (hier sollte mal Rügener Mineralwasser gewonnen werden) verrotten würde und dass die 150 Jahre alten Sagensteine auf dem Gelände des NPZ versetzt worden seien. Damit stellte er – ähnlich wie einige andere der anwesenden rund 50 Besucher – die Hoheit des WWF über das Königsstuhlareal in Frage.

Uwe Kasten aus Hagen, der selbst einen kleinen Parkplatz mit 50 Stellplätzen betreibt, sprach von einem jährlichen Rückgang von 1200 Autos, seit der Abstieg am Königsstuhl gesperrt sei. Behauptungen von Entscheidungsträgern, es sei zu gefährlich für die Besucher, eine Treppe am Hang zu benutzen, bezeichnete er als Zweckargumente. Am Abstieg sei seit seiner Existenz bisher nur ein Mensch ums Leben gekommen. Und das sei 1936 gewesen. Doreen Busse vom Tourismusverein Lohme fürchtet, dass die Besucher vollständig aus dem Nationalpark verbannt werden sollen. Irgendwann könne man ihn womöglich nur noch in geführten Gruppen durchwandern. Und Fritz Schneewitz aus Lohme brach mit einer glühenden Rede eine Lanze für all jene, die mit Demos oder Veranstaltungen für den Abstieg und gegen die Schwebebrücke kämpften.

Offen gesprochen wurde am Montag über weitere Protestaktionen wie zum Beispiel eine Demonstration vor dem Schweriner Schloss. Da es sich dabei um den unmittelbaren Zugang zu dem Gebäude handele, sei eine Kundgebung an dieser Stelle immer wirkungsvoll, schlug auch AfD-Mann Holm vor. Doreen Busse wies darauf hin, dass am 7. Dezember das Empfangsgebäude der Nationalparkverwaltung in Sassnitz eingeweiht werden soll. Umweltminister Till Backhaus habe sich angekündigt. „Dort können wir noch einmal Druck machen.“

Jens-Uwe Berndt