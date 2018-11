Putgarten/Stralsund

Die Kreistagsfraktion der Bündnisgrünen hat jüngst einen Beitrag in der OSTSEE-ZEITUNG über die Haltung von Kaninchen auf dem Rügenhof in Putgarten zum Anlass von Anfragen an den Landkreis genommen. Eine bayerische Journalistin – eigentlich mit Ernst Heinemann für ein Interview über seine Sanddornernte verabredet – hatte die Kaninchen entdeckt und deren Unterbringung und Zustand moniert (die OZ berichtete). Die Anfrage der Grünen-Fraktion ergab zwar, dass die Boxen zur Haltung der Kaninchen im Heinemannschen Besitz zu klein seien, grundlegende Verstöße gegen den Tierschutz wurden allerdings nicht ausgemacht.

Grünen-Politiker Holger Henze hatte sich beim Landrat, Stefan Kerth (SPD), erkundigt, wann es zu einer Überprüfung der Haltungsbedingungen gekommen sei. Nach Kerths Aussagen sei das am 29. Oktober durch einen Amtstierarzt des Fachdienstes Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Landkreises Vorpommern-Rügen geschehen. „Die Einstreu war sauber und ausreichend, die Futter- und Wasserversorgung der Tiere war gewährleistet, der Pflege- und Ernährungszustand der vorgefundenen drei einzeln gehaltenen Kaninchen war unauffällig“, schreibt Kerth dem Grünen. „Beanstandet wurde die Größe der Kaninchenbuchten, sowohl in der Grundfläche als auch beim kleineren Stall in der Höhe.“ Man habe Heinemann empfohlen, diesen Mangel zu beseitigen. „Der Kaninchenhalter wurde aufgefordert, bei Verträglichkeit der Tiere auf die Einzelhaltung zu verzichten und durch Entfernung der Trennwand zwischen den Buchten für eine ausreichend große Grundfläche zur gemeinsamen Haltung der Tiere zu sorgen“, heißt es weiter in dem Antwortschreiben des Landrats. „Der kleine Stall wurde als für die Kaninchenhaltung ungeeignet beurteilt.“ Gegenkontrolliert habe man das aber noch nicht. Stefan Kerth weist darüber hinaus darauf hin, dass es für auf diese Art gehaltene Kaninchen keine bindenden Festlegungen gebe: „Da die private Kaninchenhaltung im engeren Sinne nicht den Regelungen der für die erwerbsmäßige Kaninchenhaltung geltenden Tierschutz-Nutztierhaltung unterliegt, haben die dort getroffenen Bestimmungen orientierenden Charakter.“

Holger Henze nahm die Antwort des Landrats zur Kenntnis. „Als erstes Land der Europäischen Union hat Deutschland dem Schutz von Tieren Verfassungsrang eingeräumt. Dieser Schutz gilt auch für Nutztiere und wird durch die Tierschutz-Nutztierhalterverordnung geregelt“, sagt Henze. Die Einhaltung der Regeln dieser Verordnung müsse durch das Veterinäramt des Landkreises überwacht und Verstöße konsequent geahndet werden. „Dies erwarten wir auch bezüglich der Kaninchenhaltung in Putgarten“, sagt Henze weiter.

Jens-Uwe Berndt