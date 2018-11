Sellin

Das Ende der Bauarbeiten an der Bundesstraße 196 zwischen Sellin und Baabe ist in Sicht. Dort wird seit Juni der Abschnitt von der Einmündung Ruth-Bahls-Straße bis Mönchguttor am Ortseingang von Baabe sowie der Kreuzungsbereich ausgebaut. Der wegen der Arbeiten seit September für den Durchgangsverkehr gesperrte Bereich auf der B 196 ist seit einer Woche wieder befahrbar.

„Die Umleitung des Durchgangsverkehrs über die Gemeindestraßen wurde planmäßig am 2. November aufgehoben“, informiert Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund. Die Hauptbauarbeiten an der Bundesstraße seien damit planmäßig verlaufen. „Die Restarbeiten werden noch in diesem Jahr, unter Vorbehalt der Witterung, abgeschlossen“, so Sendrowski weiter. Derzeit werde in der Ruth-Bahls-Straße die Stützwand am Netto-Gelände sowie ein Gehweg hergestellt. Anschließend erfolge in der Bahhls-Straße der Asphalteinbau. Die Trasse wird zum Kreuzungsbereich hin auf drei Spuren erweitert, so dass Links- und Rechtsabbieger sich nicht mehr hintereinander anstellen müssen. Die Ausfahrt von der Tankstelle soll künftig hinten herum (Aldi-Ausfahrt) gelenkt werden. Zudem wird eine Ampelanlage errichtet.

Mit der Gesamtbaumaßnahme soll künftig das enorme Rückstauproblem in diesem neuralgischen Bereich behoben werden, das in den hochbelasteten Sommermonaten immer wieder zum Verkehrs-Chaos führte. An dieser Kreuzung befindet sich die Zufahrt zur Tankstelle und zu den Einkaufsmärkten Netto, Aldi und Kaufhaus Stolz. Hinzu kommt der enorme Radverkehr zwischen Sellin und Baabe auf einem der meistbefahrenen Velopisten in MV. Der Verkehrsfluss soll entzerrt und sicherer gemacht werden.

Der Knotenausbau ist die Fortsetzung des Konzeptes, mit dem bereits der Kreisel am Selliner Kleinbahnhof/Ostbahnstraße im Jahr 2015 und der Ausbau der B 196 von dort bis zur Kreuzung Ruth-Bahls-Straße vor zwei Jahren realisiert wurde. Die Fahrbahn auf der B 196 von der Kreuzung bis Mönchguttor wurde auf 6,50 Meter verbreitert – wie im vorangegangenen Bauabschnitt zwischen Sellin und Baabe.

Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit dieses Knotens sollen neben einer Ampel auch die beiden vom Knotenpunkt abgesetzten „Bypässe“ sorgen. Nach der ersten bereits realisierten neuen Stichstraße am Aldi war in diesem Jahr ein weiterer „Bypass“ hinter dem Stolz-Kaufhaus von der Friedrich-von-Hagenow-Straße auf die B 196 geschaffen worden, um mehr Abflussmöglichkeiten für den Verkehr zu schaffen. Die Stichstraßen sind bauzeitlich für einen Zwei-Richtungsverkehr angelegt worden und werden anschließend auf die endgültige Breite für einen Ein-Richtungsverkehr reduziert. Da dies derzeit noch nicht geschehen ist, nutzen etliche Verkehrsteilnehmer die bisherige „Umleitung“ weiterhin noch in beide Richtungen.

Künftig soll es nur noch aus Baabe kommend hinter dem Mönchguttor auf den Bypass gehen und auf dem Bypass hinter dem Kaufhaus Stolz wieder auf die B 196. An der Stolz-Stichstraße können aber Radfahrer einbiegen in Richtung Hagenow-Straße auf einem neuen Fuß- und Radweg.

„In den letzten fünf Jahren wurde für einen besseren und sicheren Verkehrsfluss auf der B 196 viel getan mit dem Ausbau von Kreisel, Straße, Kreuzung und Tunnel durch die B 196 für Radler und Fußgänger“, erklärt Bürgermeister Reinhard Liedtke. „Viele haben bestimmt schon vergessen, dass früher Busse und Lkw zwischen Sellin und Baabe immer anhalten mussten, um aneinander vorbei fahren zu können, weil die Straße so eng war.“

Im September waren zudem auf er B 196 zwischen den Kreisverkehren Göhren und Serams Arbeiten zur Konservierung durchgeführt worden. Knapp einen Monat später waren die Bauarbeiter erneut zwischen Baabe und Göhren im Einsatz. „Die Asphaltkonservierung ist eine Maßnahme zur Erhaltung des vorhandenen Zustandes durch eine Art Versiegelung, das heißt, vorhandene Straßenschäden werden dadurch nicht geheilt“, begründet Ralf Sendrowski. Bei den Asphaltreparaturen seien Kleinstflächen saniert worden. Diese seien technologisch bedingt nach der Asphaltkonservierung durchgeführt worden, erklärt der Leiter der Straßenbaubehörde.

Gerit Herold