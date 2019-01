Bergen

Aus und vorbei. Wieder keine Schwimmhalle für Bergen. War dies die richtige Entscheidung? Es wäre so schön gewesen, eine Sportschwimmhalle zu haben, in der Rettungsschwimmer trainieren und die Schulen ihren Unterricht absolvieren könnten. Dabei war die Freude bei den Stadtvertretern im April 2017 groß, als eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wurde. Auf der Facebook-Seite der CDU/FDP-Fraktion beispielsweise war man im April 2017 zuversichtlich, dass ein solches Projekt klappen kann: „Immer wieder wird gesagt… so ein Schwimmbad kann man nicht betreiben, es ist sicher viel zu teuer. Aber ist es wirklich so?“ Man wolle sich als Zentrum der Insel beweisen, steht dort geschrieben. Es gab in den vergangenen Wochen reichlich Diskussionen in den Ausschüssen. Es wurde sich auch viel Zeit genommen, das Für und Wider eines solchen Mammut-Projektes abzuwägen. Zu wenig haben sich die Stadtvertreter nicht damit beschäftigt. Vielleicht haben sie zu viel diskutiert und damit das ganze Vorhaben zerredet.

Es ist schade, dass die Euphorie schon nach noch nicht einmal zwei Jahren verflogen ist. Immerhin haben große Teile der CDU/FDP- und SPD-Fraktion am Mittwoch gegen die Schwimmhalle gestimmt. Die Stadtvertreter hätten mit ihrer Entscheidung mutiger sein­ ­sollen.

Von Mathias Otto