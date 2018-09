Altefähr/Stralsund

Es geht in Sachen Fusion zwischen Stralsund und Altefähr mittlerweile zu wie auf einem Basar. Hier ein paar Millionen für die Infrastruktur, da kostenlose Sonderleistungen für die Altefährer. Am Ende haftet der Stralsunder OB Alexander Badrow sogar persönlich, in dem er – wie er sagt – den Schaden hat, wenn die Versprechen nicht erfüllt werden.

Irrtum! Er bekommt vielleicht eine kritische Presse, böse Anrufe aus Altefähr und Vorwürfe in der Bürgerschaft, den Schaden haben aber allein die Bürger von Altefähr. Die kriegen dann nämlich nicht das, was ihnen zugesagt wurde, haben ihre Eigenständigkeit aber aufgegeben und werden von 1000 Neubürgern dominiert, die garantiert nicht wegen des schönen Dorfkerns kommen, sondern die exponierte Lage auf Rügen mit den Vorteilen eines Hansestädters genießen wollen. Und mit der hohen Verschuldung der Hansestadt ist es von Badrow vermessen, die Spendierhosen anzuziehen.

Jens-Uwe Berndt