Bergen

Es gibt Irritationen um die von Bergens Stadtverwaltung avisierten Fördermillionen für die umstrittene Sportschwimmhalle. 5 Millionen Euro seien sicher, hatten Bürgermeisterin Anja Ratzke und Bauamtsleiter Rainer Starke auf jüngsten öffentlichen Veranstaltungen immer wieder betont. Das soll nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG aber gar nicht der Fall sein.

Auf einer Sondersitzung der Stadtvertreter am zurückliegenden Mittwoch hatten diese mehrheitlich darauf verzichtet, eine mögliche Sportschwimmhalle für Bergen auf die Projektliste ins Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zu schreiben und dafür Fördermittel zu beantragen (die OZ berichtete). 9,1 Millionen Euro soll der Bau kosten, 5 Millionen – also über die Hälfte – seien als Mittel aus dem so genannten EFRE-Programm sicher. Nun doch nicht?

„Seit vergangenen Mittwoch liegt uns eine Zusage für vier Millionen Euro schriftlich vor“, sagt Bürgermeisterin Anja Ratzke. „Hätte ich das bereits zur Stadtvertretersitzung gewusst, wäre ich damit an die Öffentlichkeit gegangen. Denn damit sind wir praktisch doch schon einen Schritt weiter, als vorher, wo wir nur immer über die Möglichkeit von Förderung sprachen.“ Auch ihr sei schon zu Ohren gekommen, dass die Schwimmhallenskeptiker die Zahl „4“ monierten. „Das ist aber nur die Suche nach einem weiteren Grund gegen die halle, denn es gibt aber noch eine Reihe anderer Fördertöpfe“, sagt Ratzke. „Und wir werden alles ausschöpfen, was möglich ist.“

Erhöhung der Lebensqualität

Der Schwimmhallenstreit ist überregional längst von Interesse. Nicht zuletzt, da die Sport- und Freizeitstätte mindestens auf ganz Rügen ausstrahlen könnte, wenn hier Kinder von der gesamten Insel Schwimmunterrricht hätten, ihre Schwimmstufen machten oder Rettungsschwimmer ausgebildet würden. Deshalb haben sich einige Parteikreisverbände bereits zu dem Projekt positioniert. „Wir sind der Auffassung, dass so ein Objekt für die Schwimmausbildung im Rahmen des Schulsportes, der zur Zeit ja über Schwimmbecken von Hoteleinrichtungen allenfalls improvisiert wird, für die Kinder auf der gesamten Insel immense Vorteile hätte“, schreibt zum Beispiel Armin Latendorf im Namen der Kreis-Linken und der Kreistagsfraktion der Partei. „Genauso ergeben sich Möglichkeiten, die Lebensqualität in Bergen und Umgebung für Senioren aber auch für alle anderen Einwohner zu verbessern. Dazu kann man eine Schwimmhalle für die Ausbildung von Feuerwehr, DLRG oder THW auf der Insel nutzen. Auch aus touristischer Sicht ergeben sich für die Inselmitte Vorteile. Es wäre auch ein Zeichen für die Bürger vor Ort, wenn Infrastruktureinrichtungen nach dem Verlust des Kreissitzes nicht immer nur reduziert werden, sondern auch etwas Neues entstehen kann.“ Eine Prüfung der finanziellen Machbarkeit durch „die Verantwortlichen vor Ort“ sei aber unerlässlich.

Vielleicht noch ein Weg?

Das findet auch Thomas Würdisch, Vorsitzender der Kreis-SPD. „Bei Investitionen dieser Größe sind viele Abwägungen notwendig. Besonders beim Betrieb einer Schwimmhalle“, sagt er. „Dabei haben auch wir solche wichtigen Dinge im Blick wie den Schwimmunterricht unserer Jüngsten. Die sportliche und gesundheitliche Betätigung aller Altersklassen, für unsere Gäste und Besucher der Region aber nicht zuletzt auch Trainingsmöglichkeiten für die DLRG oder auch andere Vereine und Institutionen wie die Polizei, das THW oder das DRK.“ Eine Entscheidung der Stadtvertretung sei jetzt gefallen. Die „zunächst zu respektieren“ sei. Würdisch: „Vielleicht findet sich noch ein Weg, diese Entscheidung erneut zu diskutieren und mit mehr Argumenten zu versehen, die dann für eine Bauzusage stehen. Eventuell auch unter Einbeziehung der Bergener.“

Heidrun Schrahn, Vorsitzende des FDP-Kreisverbandes Rügen, bringt ein Finanzierungsmodell durch alle nutznießenden Inselgemeinden mit ins Spiel. „Das wird bei der Uneinigkeit, die sich auf der Insel breit macht, aber schwierig“, sagt sie. „So ist zu befürchten, dass die Finanzierung an Bergen hängen bleibt.“ Die Idee, eine Schwimmhalle in Bergen zu bauen, sei zu begrüßen: „Wir sind in Bezug auf die Daseinsfürsorge unbedingt dafür.“ Das Finanzierungskonzept sollte aber nachgebessert werden.

Wieder nur interne Machtkämpfe

Auch der AfD-Kreisverband Vorpommern-Rügen hat eine Stellungsnahme veröffentlicht. „Eine Schwimmhalle hat durchweg positive Verbesserungen für die Einwohner und die Stadt“, schreibt Vorstandmitglied Thomas Naulin. „Der Bau schafft Aufträge für Handwerker und Planungsbüros. Der spätere Betrieb schafft Arbeitsplätze und ebenfalls Aufträge für Firmen. Man denke nur an die Reinigung, Wartung und so weiter.“ Bergen gewinne an Attraktivität. Die Machbarkeitsstudie und die Bedarfsanalyse der Stadt seien positiv zu bewerten. Die entstehenden Kosten seien im Verhältnis zu der „breiten Nutzung unbedingt vertretbar“. Thomas Naulin hält darüber hinaus die Gründe der Skeptiker, die sich auf der jüngsten Stadtvertretersitzung gegen die Halle entschieden, für fadenscheinig. „Hier ist zu vermuten, dass interne Machtkämpfe zum Leidwesen der Bürger ausgetragen werden.“

Ein Statement des Kreisverbandes der Christdemokraten lag gestern bis Redaktionsschluss nicht vor.

Jens-Uwe Berndt