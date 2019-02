Bergen

Kristina Figura versüßt so manchem Gast das Leben, denn Sie zaubert aus Mehl, Eiern, Zucker und allerlei Zutaten leckere Torten und Kuchen. „Ich arbeite seit drei Jahren im Café Meyer in Bergen und bestücke die Theke mit Süßigkeiten“, sagt die 56-Jährige. Schon früher sei sie oft an den großen Glasfenstern des Gastraumes vorbeigefahren und habe sich gewünscht, dort mal zu arbeiten. Gelernt hat sie Backwarenfacharbeiter. „Kürzlich zauberte ich eine Torte in Birkenform. Es war eine Herausforderung.“ Die Gäste bedanken sich manchmal sogar persönlich über die Café-Theke. Kristina Figura mag die Sorten mit Buttermilch oder Joghurt. Die Rüganerin ist auf der Insel geboren und wohnt derzeit mit ihrem festen Lebenspartner in Lietzow. „Ich liebe Rügen, es gibt hier Berge, Ostsee und Wald“, sagt die Konditorin. Sie war im Urlaub auf Kuba, um sich die Insel anzusehen. Gegen Rügen gäbe es allerdings nichts einzutauschen.

Christine Zillmer