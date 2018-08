Nadelitz

Eine Lagerhalle in Nadelitz bei Putbus ist in der Nacht zu Samstag vollständig abgebrannt. Der entstandene Schaden werde auf bis 500 000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die ca. 70 Meter mal 8 Meter große Halle eines Landwirtschaftsunternehmens habe bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits in voller Ausdehnung gebrannt. In dem mit einer Photovoltaikanlage ausgestatteten Gebäude waren rund 700 bis 800 Heuballen gelagert. Die Flammen drohten zwischenzeitlich auf einen angrenzenden Stall überzugreifen. Deshalb brachten Mitarbeiter des Unternehmens eine Kuh und ihr Kalb in Sicherheit.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Herold Gerit