Barth

Am Montagabend kam es in Velgast zur Brandstiftung in einer leerstehenden Baracke. Unbekannte hatten sich unbefugt Zutritt in das Gebäude verschafft und steckten einen Gegenstand in Brand. Das Feuer konnte jedoch rechtzeitig entdeckt und von der Freiwilligen Feuerwehr aus Karin und Velgast gelöscht werden. Insgesamt waren 30 Hilfskräfte im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden, jedoch beläuft sich der Sachschaden auf 7000 Euro. Die Polizei sucht derzeit noch nach Tatverdächtigen.

CB