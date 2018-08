Sassnitz

Mit kaum einem Bauwerk identifizieren sich die Sassnitzer so sehr wie mit ihrem Leuchtturm. Der hat es sogar ins Stadtwappen geschafft. Seit über 100 Jahren trotzt er am Ende der Ostmole Wind und Wellen. Jetzt hat er ein Korsett bekommen.„Das ist nur vorübergehend“, erklärt Dirk Berger vom Stralsunder Wasser- und Schifffahrtsamt. Das hat den etwa 15 Meter hohen Turm, offiziell Molenfeuer genannt, einrüsten lassen. Der Bau muss alle sechs bis acht Jahre instandgesetzt werden. Schließlich steht er an einer exponierten Stelle: „Hier gibt es die höchsten Wellen der Region“, sagt Berger. An kaum einer anderen Küste Vorpommerns bauen sie sich so hoch auf wie vor Sassnitz. Das Meer ist hier besonders weit. Wenn tagelang starker Ostwind herrsche, rollen sie ungestört von der Bornholmer Südküste heran und werden bis zu fünf Meter hoch. Der Sassnitzer Leuchtturm wird dann regelmäßig von den Meereswogen überspült. „Wir haben nach schweren Stürmen sogar schon tote Fische hinter den zerstörten Glasscheiben der Optik gefunden.“An der wird diesmal nicht gewerkelt. Es geht vor allem um den stählernen Rumpf. Der soll an verschiedenen Stellen von Rost befreit werden und einen neuen Anstrich bekommen. Dabei werden auch die Graffiti und sonstigen Schmierereien, mit denen sich Besucher an dem Bauwerk zu verewigen suchen, beseitigt. Diverse Einzelteile müssen noch ausgetauscht und ein paar Pflasterarbeiten erledigt werden, dann soll das Molenfeuer gegen die kommenden Herbst- und Winterstürme gewappnet sein.

Seemänner verlassen sich im Ernstfall auf ihre Augen

Schönheitskur bedeutet für den Leuchtturm aber nicht ausruhen. Er sendet weiter seine Lichtsignale über das Meer vor Sassnitz. Bis zu acht Seemeilen weit ist der rote Lichtsektor zu sehen, dessen Strahlen vor dem flacher werdenden Meer an der Kreideküste warnen. Der grüne Sektor hilft den Seeleuten beim Navigieren an der Hafeneinfahrt. Wer mit seinem Schiff auf Schwenkkurs gehen will, orientiert sich daran. „Das war früher vor allem für den Fährverkehr im Stadthafen wichtig“, sagt Dirk Berger. Das weiße Licht des Leuchtturms ist bis zu zwölf Seemeilen weit zu erkennen.Trotz moderner Navigationstechnik auf den Schiffen – der Sassnitzer Leuchtturm wird weiter gebraucht. Wenn alle Orientierungshilfen an Bord ausfallen, muss das Schiff immer noch sicher seinen Kurs finden. „Und wenn es eng wird, verlässt sich der Seemann nach wie vor auf seine Augen.“

Maik Trettin