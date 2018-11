Lobbe

Die Region Mönchgut bangt um ein Wahrzeichen: Der Sturm hat in der Nacht von Sonntag zu Montag am Windschöpfwerk zwischen Middelhagen und Lobbe die Windrose komplett zerstört. Ob das technische Denkmal wieder aufgebaut werden kann, ist derzeit noch völlig unklar.

Torsten Schulze, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes „Rügen“, geht derzeit von einem Totalschaden aus. Die etwa zehn Zentimeter starke Sicherungsmutter am Mast sei weggesprungen und die im Durchmesser knapp zehn Meter breite und zwei Tonnen schwere Windrose schließlich zu Boden gekracht und zerquetscht. Dabei seien viele Teile kaputt gegangen. „Die Windrose müsste einmal komplett auseinandergebaut, die beschädigten Teile erneuert und dann alles wieder zusammengebaut werden“, so Schulze. Wie hoch der technische und finanzielle Aufwand sei, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Bei der Schadensermittlung stehe man noch ganz am Anfang, so der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes.

Der Verband ist seit ein paar Jahren Eigentümer des Windschöpfwerkes, das im Jahre 1920 gebaut wurde. Aus dieser Zeit stammen auch noch die meisten Teile des Bauwerkes. Und das ist auch das Problem. „Es gibt viele gusseiserne Teile, von denen wir nicht wissen, ob und wo sie noch hergestellt werden können“, so Schulze, der sich am Montag vor Ort ein Bild machte. Über den Sturmschaden war er gegen 7 Uhr von der Gemeinde Middelhagen informiert worden. Der Bauhof der Kurverwaltung hatte auch die Abbruchstelle abgesperrt. Abtransportiert werden soll die Windrose aber nicht. „Wir haben sie vor Ort gesichert“, verweist Torsten Schulze auf die rund 5000 Euro teuren Beräumung mit zwei Kränen, die der durch das Schöpfwerk begünstigte Eigentümer sonst berappen müsste. In diesem Falle ein landwirtschaftlicher Betrieb.

Zwischen 1900 und 1965 waren auf der Insel Rügen 33 Windschöpfwerke in Betrieb. Das an der Landstraße zischen Middelhagen und Lobbe ist das einzig erhaltene. Das Western-Windrad wurde als sogenannter Langsamläufer erbaut und diente zum Abschöpfen von Wasser. Die Grün- und Röhrichtflächen rund um den Großen Lobber See wurden damit entwässert. Die Höhe der Windachse beträgt 14 Meter.

Sturmschäden schon früher

Bis 1955 funktionierte das Schöpfwerk noch mit Windkraft. Dann brach bei einem Sturm die Windrose ab, der Betrieb endete. In den Jahren 1987 bis 1988 reparierten die Mitarbeiter VEB Meliorationskombinat Rostock, Betriebsteil Gingst, die Windrose und setzten sie wieder oben drauf. Die eigentliche Arbeit des Schöpfwerkes hatte schon 1955 eine elektrische Pumpe übernommen. Von 1996 bis 1997 wurde das Schöpfwerk schließlich aufwändig rekonstruiert. Die Restaurierung kostete 326000 Mark und wurde vom Land und vom Bund unterstützt. 17000 Mark musste der Wasser- und Bodenverband aus eigener Tasche aufbringen. Die Rekonstruktion hatte die Firma Köster aus Heide (Schleswig-Holstein) übernommen, die das Lobber und auch ein Großteil der anderen Rügener Windschöpfwerke einst gebaut hatte.

Vor über zehn Jahren hatte ein Sturm der Windrose erneut stark zugesetzt. Mitte November 2006 musste sie nach einem Sturmschaden demontiert werden, weil mehrere Befestigungsschienen verbogen und gebrochen waren. Die Reparatur hatte damals rund 12000 Euro gekostet. Seit drei Jahren ist das Windschöpfwerk wegen baulicher Mängel und hoher Wartungskosten nicht mehr in Betrieb im ursprünglichen Sinne, erklärt Torsten Schulze. Der Aufwand sei enorm. Das Bauwerk ein Fass ohne Boden. Über 60000 Euro flossen allein von 2013 bis 2017 in die Instandhaltung der Anlage. „Eigentlich müsste alle zwei Stunden jemand hinfahren und nachschauen“, so Schulze.

Das Windschöpfrad bei Lobbe ist ein beliebtes Fotomotiv. Quelle: Chris Herold

Dennoch: Das Windschöpfwerk ist ein Beitrag zum Denkmalschutz, ein Stück regionale Zeitgeschichte, ein touristischer Anziehungspunkt und ein beliebtes Fotomotiv. „Wir werden uns viel Mühe geben, dass das Windschöpfwerk erhalten bleiben kann“, sagt Torsten Schulze und hofft auch auf die Landesregierung. Bei seinem kürzlichen Besuch in Gager habe Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zumindest schon einen Blick auf das Windschöpfwerk geworfen.

Gerit Herold