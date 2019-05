Bergen

Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Bergener Ruschwitzstraße ist ein 27-jähriger Mann aus Samtens ins Visier der Polizei geraten. Zum einen stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem bemerkten die Polizisten bei dem Audi-Fahrer körperliche Auffälligkeiten, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die im Anschluss im Krankenhaus in Bergen durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. Auch die Führerscheinstelle erhielt Kenntnis von diesem Vorfall. Dieser ereignete sich bereits am Montagmorgen.

Jens-Uwe Berndt