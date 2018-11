Frankenthal

Zum ersten Mal richtete der Verein „Lebensgut Frankenthal“ seinen Markttag aus. „Wir wollen den Markt einmal im Monat bis zum April abhalten“, sagt Elke Neugebauer. Danach seien alle Anbieter wieder in ihrem jeweiligen Gewerbe eingebunden. Das in urgemütlicher Atmosphäre ausgestellte Angebot an regionalen Lebensmitteln und Handwerkskunst konnte sich bereits sehen lassen. Im Außenbereich hatte Ökobauer René Thom aus Samtens Bio-Produkte im Angebot. Neben Eiern, Rügener Honig und allerhand Geflügel auch Sanddorn-Wein von „Ostsee-Liebe“. Daneben boten Anet und Jakub, die von Polen nach Sassnitz zogen, Wolle, Socken, Pullover und Felle feil.

Den Innenraum heizte ein großer Bullerjahn-Ofen tüchtig ein und daneben spielte Wolfgang Zimmerling Saxophon zum Brunch. Am üppigen Buffet hielten sich Feinschmecker an Pasteten, Salaten, Obst, Reis, Quark und Käse oder auch in Olivenöl und Kräutern der Provence gebackenen Süßkartoffel-Scheiben schadlos. Im Obergeschoss stellte die Gingster Keramikerin Roswitha Burgmann neben Geschirr und Holunder-Pflaumen-Sirup auch ihre hübsch gemalten Postkarten mit phantasievollen Motiven aus. „Auch im Email-Zeitalter verschicke ich nur noch diese Karten“, sagte eine treue Kundin. Diana David aus Datzow fertigt Hundehalsbänder und -leinen sowie originelle, farbige Schlüsselanhänger aus geknoteter Fallschirmseide an. Unter dem Label „Knotenpunkt“ stellt sie auf speziellen Wunsch auch Unikate her. Zur Anprobe wurde sie von Border-Collie-Hünding Tilda begleitet.

Uwe Uschmann trug jede Menge Bücherkisten die steile Holztreppe hinauf. Den Erlös spendet er Kindern der Neurologischen Klinik Greifswald. Der Unternehmer ließ sich eine originelle Idee zum Umgang mit ausgelesenen Büchern einfallen. „Ich schreibe vorne hinein, dass ich das Buch las, wie es mir gefiel und wie ich erreichbar bin. Dann lasse ich es irgendwo liegen.“ Antworten habe er daraufhin sogar schon aus München erhalten. Astrid Brugger bot gerahmte Motive und Sinnsprüche in einer dänischen Handwerkskunst an, bei der kleinste Kreuzstiche verwendet werden.

Damit die „Heilsteine mit spezieller Wirkung auf den Körper“ von Antonia Hildebrandt wirken, muss man vielleicht dran glauben; dann könnten sie Stress und Schmerz lindern. In jedem Fall aber sind die in südamerikanischer Makramee-Technik gefertigten Ketten und Ringe äußerst dekorativ. Der fast 90-jährige Heinz Gotzke baute eine Tee-Produktion auf und erhält Unterstützung von Anke Braumann. Vom Tee „Blütenzauber“ und „Zur guten Ruh“ nimmt sich Gesche Krohn aus Göhren Kostproben mit. Deren Tochter Maria lebt in Moisselbritz und stellt in eigener Manufaktur Naturkosmetik und feine Cremes aus Bienenwachs, Sheabutter, Mandelöl oder Rosenhydrolat in Bio-Qualität her. „Die Haut ist unser größtes Organ. Alles, was man sich auf die Haut schmiert, sollte man daher auch essen können“, sagt die junge Frau, die auch interaktive Kurse zum Thema anbietet.

Am Ende des Langhauses vo Frankenthal ist das „Tauschhaus“ untergebracht. Dort finden sich hauptsächlich Kleidung und Bücher, aber auch einige Haushaltsgegenstände, die umsonst mitgenommen werden können. Auch eine Wollstube mit Webstuhl findet sich in Frankenthal sowie eine Apfel-Mosterei. „Hier können Gartenbesitzer ihre Äpfel selber mosten oder mosten lassen“, erklärt Katja Bräunlich vom Vereinsvorstand. Auf Wunsch erhält man seinen Saft auch ausschließlich aus den gelieferten Früchten zurück. Die eigene Ernte vertreiben die Frankenthaler in Drei- oder Fünf-Liter-Kanistern.

Highlight des Sonntags war schließlich ein Film zu „Rügen-Impressionen“, den Kameramann Michael Schmidt in 3-D-Technik vorführte. Von Schmidt stammten zu DDR-Zeiten unter anderem auch die Knet-Figuren aus dem Abendgruß des Sandmännchens.

Uwe Driest