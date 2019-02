Lietzow

Sie dürfte die bekannteste Lietzower Ruine sein: Seit Jahren steht das „ Strandeck“ in Lietzow leer. Als sie im September 2012 den Besitzer wechselte, hofften viele Einwohner und Gäste, dass sich an dem Zustand etwas ändern würde. Doch die Bauarbeiter gaben hier nur ein kurzes Intermezzo. Jetzt unternimmt der Eigentümer, die Hutter-Gruppe, gemeinsam mit ihrer Betreiberfirma Private Palace einen neuen Anlauf: Aus dem „ Strandeck“ soll das Lietzower „ Strandhotel“ werden. Mit den Plänen befasste sich der Gemeinderat auf seiner vergangenen Sitzung.

Demnach soll der vorhandene Bau wachsen – sowohl in die Höhe, als auch in die Breite. „Wir setzen auf das vorhandene Objekt praktisch eine Etage drauf“, sagte Gino Leonhard, Geschäftsführer bei der Private-Palace-Gesellschaft. In gleicher Höhe soll ein Gebäudekomplex parallel zum Gehweg an der Bundesstraße errichtet werden. In diesem sind 50 Ferien-Appartements vorgesehen. Deren Bewohner sollen den Sonnenuntergang über dem Bodden von einer großen Dachterrasse aus genießen können – oder vom Rande des Schwimmbeckens, das auf dem Dach geplant ist. In letzterem sollen nicht nur die Strandhotel-Gäste, sondern auch die kleinen Lietzower planschen können. „Diesen Pool würden wir für die Kinder des Ortes öffnen“, kündigte Gino Leonhard an. Allen Einwohnern und Gästen des Dorfes würden das Bistro und ein kleiner Laden offen stehen, die in dem Gebäudekomplex angesiedelt werden sollen. Geplant ist eine Zweiteilung: Den bestehenden Bau an der Dorfstraße will das Unternehmen zu Mitarbeiterwohnungen umbauen. In dem neuen Anbau sollen die Gäste wohnen. Vor allem Familien mit Kindern, außerhalb der Badesaison aber auch Angler, die ihr Revier in Lietzow praktisch gleich vor der Tür finden. Das sei einer der Gründe gewesen, sich für den Standort zu entscheiden. Als Vorteil sieht man bei Private Palace auch die Verkehrsanbindung: Man könne mit der Bahn anreisen, sei schnell in Bergen, Sassnitz und Binz und habe Ralswiek mit den beliebten Störtebeker-Festspielen sozusagen vor der Nase. „Wir denken auch darüber nach, einen Zubringerverkehr nach Binz einzurichten“, so Leonhard. Dort könnten die Gäste die Lietzower „ Strandhotels“ die Angebote der dortigen Häuser der Gruppe („ Arkona“, „Grand-Hotel“, „Rugard“) nutzen.

Einst beliebter Treff für Karnevalisten Wohnhaus, Laden und Gaststätte – alles das vereinte das einstige Hauptgebäude des „ Strandecks“ in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter einem Dach. Erbaut hatte es der Lietzower Kapitän Heidtmann. Später wurde das Strandeck durch die HO weiter betrieben. Das Lokal mit dem Saal mauserte sich zum beliebten Treffpunkt, nicht nur für die Jasmunder, sondern auch für Vereine und Karnevalisten. 2012 ersteigerte es die Hutter-Gruppe bei einer Auktion für das Mindestgebot von 69000 Euro. Seitdem arbeitet das Unternehmen an Plänen für die Nutzung des maroden Objekts.

Doch was macht der Gast, der mit dem eigenen fahrbaren Untersatz anreist? In dem Geschoss unterhalb der jetzigen Böschung sollen die Gäste ihre Autos parken können. Fraglich ist allerdings, wie sie diese Tiefgarage erreichen. Das Problem mit der Zufahrt habe das Unternehmen viel Energie und Zeit gekostet, sagt der Geschäftsführer. Vermutlich liegt darin auch der Grund, warum sich drei Jahre nach der ersten Präsentation dieser Idee nichts tat. Ursprünglich sollte die Zufahrt unmittelbar von der Straße Am Bahnhof aus erfolgen – über ein fremdes Grundstück. Mit dessen Eigentümer habe die Hutter-Gruppe seinerzeit auch schon eine Einigung erzielt. Kurz vor der Unterzeichnung sei diese dann aber durch den Besitzer der betreffenden Fläche zurückgezogen worden. Damit steht das Problem weiterhin im Raum.

Gino Leonhard hofft auf ein Entgegenkommen der Gemeinde: Sie soll die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage über ihren öffentlichen Parkplatz und den Gehweg ermöglichen. Im Gegenzug werde sich das Unternehmen beispielsweise an den Kosten des Einsatzes von Rettungsschwimmern am Lietzower Strand beteiligen. Über deren Notwendigkeit wird im Ort immer mal wieder im Zusammenhang mit der staatlichen Anerkennung als Erholungsort diskutiert. Außerdem werde die Betriebsgesellschaft, die für das Hotel noch zu gründen ist, ihren Unternehmenssitz in Lietzow nehmen.

Prinzipiell scheint der Gemeinderat dem Vorhaben positiv gegenüberzustehen – wenn denn alles so umgesetzt werde wie angekündigt. „Wir gehen mit diesem Projekt ziemlich in die Substanz des Ortes rein“, gab Bürgermeister Jürgen Böhnig zu bedenken. „Ich habe vor allem Bedenken wegen der Höhe“, sagte Oliver Pendorf mit Blick auf den Anbau. Sein Mitstreiter Thomas Brose befürchtet, „dass es unten im Dorf dunkel wird“, zumindest in den Häusern, die im Schatten des Neubaus liegen. Lars Riske fand die Argumentation von Private Palace schlüssig, dass das neue Gebäude die Ansicht des Schlosses, die für Lietzow so typisch ist, nicht beeinträchtigen werde. Die Planungen, so der Tenor im Gemeinderat, sollten weiter vorangetrieben werden. Wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist, steht noch in den Sternen. Man hoffe, das Haus „möglichst zeitnah eröffnen zu können“, sagt Gino Leonhard.

Maik Trettin