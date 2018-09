Binz

Von voll des Lobes bis absolut chaotisch – so weit gehen die Meinungen auseinander, wenn es um die Bewertung der Gemeindeverwaltung im Ostseebad Binz gehe. Für Bürgermeister Karsten Schneider liegt die Wahrheit eher in der Mitte. Aber der Verwaltungchef will es nun ganz genau wissen: Wie schätzen die Einwohner von Binz und seines Ortsteils Prora die Arbeit des Amtes und seiner Mitarbeiter ein? Womit sind sie zufrieden, womit gar nicht? Wo kann die Qualität verbessert werden? Um zu sehen, wo es klemmt oder was bestens läuft, hat die Gemeinde eine Umfrage gestartet. In dieser geht es unter anderem um bürgerfreundliche Öffnungszeiten, Erreichbarkeit der Mitarbeiter, nachvollziehbare Verfahren und Entscheidungen, hilfreiche Beratung, Beschwerdemanagement und angemessene Wartezeiten.

Denn der Verwaltungchef sieht das Amt als Dienstleister für die Einwohner. „Ich muss das Gefühl haben, dass mir dort geholfen wird“, so Schneider. Ob das so ist, wie es mit Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Service ganz allgemein und speziell in den verschiedenen Abteilungen aussieht, darüber soll jetzt der ausführliche, drei Seiten umfassende Fragebogen konkret Auskunft geben, den die Bürger ausfüllen können. „Das war meine Idee, die ich mit ein paar Kollegen erarbeitet habe, um ein genaues Feedback zu bekommen. Wir wollen feststellen, wo Schwächen vorkommen und die Qualität verbessern“, betont Schneider. Ebenso so soll Bewährtes beibehalten und Neues ausprobiert werden. Dabei gebe es beispielsweise auch Überlegungen, mit Einverständnis des Anrufers Gespräche im Amt aufzuzeichnen. Im Fokus ist auch das Amtsblatt und der Internetauftritt der Gemeinde. Beides soll moderner und ansprechender gestaltet werden.

In dem Fragebogen können die Bürger auch eigene Vorschläge machen, wie sie sich eine zeitgemäße Verwaltung und eine effektivere Arbeit der Behörde vorstellen. „Ich hoffe sehr, dass sich möglichst viele daran beteiligen“, so Schneider. Seit ein paar Wochen liegt der Fragebogen in jedem Raum der Verwaltung aus, in dem Besucherverkehr ist. Zudem steht der Fragenkatalog auch online auf der Internetseite der Gemeinde. Er kann in der Verwaltung anonym ausgefüllt und abgegeben oder auch per Post oder Mail zugesandt werden, wobei die Anonymität dann natürlich nicht in jedem Fall gegeben ist. An der Aktion teilnehmen kann jeder Binzer – egal welchen Alters. Bei der Abgabe des Fragebogens gibt es ein kleines Geschenk in Form eines Kugelschreibers. Erste Reaktionen seien bereits eingetroffen, informiert der Bürgermeister. Ein bis zwei Fragebögen am Tag würden im Amt ankommen. Die Umfrage läuft noch bis Ende Oktober.

43 Mitarbeiter sind derzeit in der Binzer Gemeindeverwaltung beschäftigt. Um Personal einzusparen werde nicht jede Stelle wieder besetzt, die durch Vorruheständler frei werde. Allerdings seinen im nächsten Jahr zwei Stellen mehr vorgesehen. So zum Beispiel die vorerst für zwei Jahre befristete Stelle eines Ortsentwicklers – mit Blick auf die Entwicklung des Binzer Ortsteils Prora.

Für Karsten Schneider (WG „Pro-Binz“) hat in der letzten Woche die zweite Amtszeit als Bürgermeister von Binz begonnen mit dem offiziellen Akt der Ernennung und dem Ablegen des Amtseides. An der Zeremonie nahmen seine Familie, Gemeindevertreter, Mitarbeiter und Bürger teil. „Ich wünsche mir, dass das Leben in unserem Ort von Respekt gegenüber allen Bürgern geprägt wird, dass wir miteinander und nicht gegeneinander tätig sind und immer zum Wohle unserer Bewohner und Gäste agieren – frei nach dem Motto ’Gemeinwohl geht vor mein Wohl’ und nicht umgekehrt. Statt Arroganz, Intoleranz und grundloser Abneigung sollten Bescheidenheit, Achtung und Wertschätzung ganz oben stehen und unser Handeln bestimmen“, so der 55-Jährige.

