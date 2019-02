Bergen

Im Mai wird in MV abgestimmt, wer in den Gemeinde- und Stadtvertretersitzungen Platz nehmen darf. Auch in Bergen bereiteten sich die Parteien, Einzelbewerber und Wählergemeinschaften auf die Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai vor. Von Wahlverdrossenheit kann in Bergen nicht die Rede sein. Obwohl die Wahlvorschläge erst am 13. März eingereicht sein müssen, haben sich die meisten Lager jetzt schon in Stellung gebracht und ihre Kandidaten für die Wahl bestimmt.

Am 26. Mai finden die Europa- und Kommunalwahlen in MV statt. In ganz MV endet im Jahr 2019 die Wahlperiode der Mitglieder der Stadt- und Gemeindevertretungen, der Kreistage sowie der ehrenamtlichen Bürgermeister. Wahlvorschläge können neben politischen Parteien auch Wählergruppen und Einzelbewerber einreichen. Wahlvorschläge sind spätestens am 12. März bis 16 Uhr bei der Wahlleitung des Amtes Bergen auf Rügen (Markt 5/6 in Bergen) einzureichen.

Es wird eine neue CDU-Fraktion entstehen, berichtet Fraktionsvorsitzender Eike Bunge. Denn mit Karl Heerdegen, Michael Hermerschmidt, Axel Thiede und Kay-Uwe Hermes lassen sich gleich vier Parteigenossen nicht erneut aufstellen. „Ich bedauere die Entscheidung, dass uns altbekannte Gesichter verlassen, die über viele Jahre gute Arbeit geleistet haben“, sagt er. Die CDU hat jetzt mit 19 Frauen und Männer die meisten Kandidaten aufgestellt. Dazu gehören: Matthias Ewert, Andrea Köster, Mirko Plötz, Eike Bunge, Oliver Gurk, Sandra Köster, Dagmar Timm, Torsten Zink, Holger Schwarzkopf, Steffi Olschewski, Thomas Dehn, Gerda Mathis, André Olbrich, Thomas Biernatzki, Christin Schröder, Jörg Heusler, Patrick Thies, Jürgen Fahrenholz und Dieter Czerwinski.

Abarbeitung der Prioritätenliste

„Wir wollen den Bürgern genau das versprechen, was wir auch halten können“, sagt Eike Bunge. Dazu gehört die weitere Abarbeitung der Prioritätenliste des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek). Inbegriffen ist unter anderem ein neues Gerätehaus für die Feuerwehr. „Das Thema Feuerwehr wird auch immer ein Schwerpunktthema bleiben. Es geht um die Sicherheit der Bürger“, sagt er. Zu den weiteren Themen gehören unter anderem der Schulanbau in der Graskammer, die Erhaltung des städtischen Kindergartens und die Stärkung der Wohnungsgesellschaft.

Acht Kandidaten schickt Die Linke ins Rennen: Kerstin Kassner, Peter Wendekamm, André Schröder, Eva-Maria Schwerin, Kevin Zenker, Christoph Zuberbier, Johannes Wolf und Volker Schäfer. Doris Lieger, die Regionalvorsitzende der Linken auf Rügen, wünscht sich eine gestärkte Demokratie auf der Insel: „In den Stadtvertretersitzungen soll wieder zur Sache diskutiert werden und dabei weniger gestritten.“ Weiterhin möchte sich die Fraktion dafür einsetzen, alle sozialen Einrichtungen der Stadt zu erhalten.

SPD setzt wieder auf Frauenpower

Auf Frauenpower setzt erneut die SPD-Fraktion. Neben Ingo Sonnenberger und Dr. Thomas Hirsch lassen sich mit Kristine Kasten, Monika Quade, Margitta Bergmann, Petra Bankowski und Heidemarie Korsinek fünf Frauen aufstellen. „Wir wollen uns dafür einsetzen, den Wohnungsstandort Bergen zu verbessern. Viele Leute arbeiten beispielsweise im Speckgürtel wie Binz oder Baabe. Dort sind die Mieten allerdings im Vergleich zu Bergen wesentlich teurer“, sagt Kristine Kasten. Ein weiteres Thema steht unter dem Motto „Mobilität, die verbindet“. Die Bereiche Kultur und Bildung sollen zudem eine Qualitätsverbesserung erhalten.

Die FDP, die derzeitig eine Fraktion mit der CDU bildet, geht zur Kommunalwahl mit sechs Kandidaten an den Start: Bianca Pahnke, Sven Fröhlich, Gerhard Weber, Katrin Parpat, Tobias Kind und Martin Handschug. „Unser Grundziel ist es, dass Bergen einen Aufschwung in den Bereichen Bildung, Kultur, Wirtschaft und Seniorenbetreuung bekommt“, sagt Bianca Pahnke. Bergen sei auf der Insel ein Einkaufsstandort. „Wenn wir es aber komplexer betrachten, muss mehr auf die Innenstadt verwiesen werden. Auch die Freilichtbühne soll wieder mehr Beachtung finden. Hier seien in der Vergangenheit viele Veranstaltungen weggefallen. Mit Grill- oder Familienfesten soll dieser Ort wieder zu einem Sammelpunkt für die Bergener werden. Mit den Kandidaten für die Wahl sei eine gute Entscheidung getroffen worden. „Wir sehen uns als innovative Truppe, agieren uneigennützig sowie zukunfts- und gemeinschaftsorientiert“, so Bianca Pahnke.

Liste ist am 26. Februar vollständig

Bei den für Bergen neu gegründeten Freien Wählern stehen bisher die Namen Jan Scheel, Matthies Knuth und Hans-Joachim Kröning fest. „Wir vermehren uns gut. Mittlerweile haben wir sieben Leute, die sich uns angeschlossen haben und für die Bergener Bürger als Stadtvertreter wirken wollen“, sagt Matthies Knuth. Die Liste mit den Namen für die Kommunalwahl sei allerdings erst am 26. Februar vollständig. „Wir haben viele Ziele, die wir in den nächsten Jahren verfolgen. Ganz groß haben wir uns den sozialen Wohnungsbau auf die Fahnen geschrieben. Wenn man sich etwa den Stadtteil Rotensee ansieht, erkennt man, dass dort schon lange nichts mehr gemacht worden ist“, sagt er. Hier müsse mehr Einfluss auf die Wohnungsgesellschaften genommen werden. Außerdem wollen die Freien Wähler nach einer Lösung beim Thema Durchgangsverkehr von der Bundesstraße 96 zur B 196 suchen. „Wir unterstützen das Projekt Schwimmhalle. Wenn ein Geschenk aus Schwerin kommt, dürfen wir es nicht ablehnen“, sagt Knuth.

Das Bürgerbündnis Bergen (BBB) wird sich mit dem Ende dieser Legislaturperiode auflösen. „Wir sind derzeit dabei, eine neue Gruppierung zu gründen“, sagt Carmen Kannengießer. Rainer Eggers wird nicht noch einmal antreten. Er zieht sich zurück. Stattdessen treten Carmen und Wolfgang Kannengießer, Hubertus Rabe, Silke Horn, Wolfgang Taubert und Sabine Schowanitz an.

Streitigkeiten sollen beigelegt werden

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat derzeit mit Thomas Naulin und Christian Zorn zwei Kandidaten auf der Liste. Am 2. März soll auf einer Versammlung die Liste erweitert werden. „Stadtverwaltung und Stadtvertretung sollen ihre Streitigkeiten beilegen und sich um die Belange der Bürger bemühen“, sagt Thomas Naulin. Weitere Themen sind unter anderem der Nonnenseeparkplatz und die Schwimmhalle. „Es wird mit dem MIZ und dem Nachbarschaftszentrum viel für Kinder und Jugendliche getan. Doch was ist mit den Jugendlichen, die sich auch mal Freitagabend treffen wollen. Es müssen Orte geschaffen werden, an denen sie sich wohlfühlen“, sagt er.

Bei den Grünen entscheidet sich erst nach einem Treffen am 23. Februar, ob Kandidaten für Kommunalwahl in Bergen aufgestellt werden.

Mathias Otto