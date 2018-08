Nonnevitz

Vier Fahrzeuge sind am Sonntag auf dem Parkplatz des Campingplatzes Regenbogencamp Nonnevitz völlig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Rettungsleitstelle kurz nach Mitternacht gemeldet, dass ein Fahrzeug am Zeltplatz brennt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte bestätigte sich der Sachverhalt. Ein Transporter hatte aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. Durch den starken Wind wurden noch drei weitere Pkw entzündet. Zwei weitere Fahrzeuge sind durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die Brände konnten von den umliegenden Feuerwehren gegen 1 Uhr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenssumme kann bisher noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Die Identifizierung der Fahrzeuge muss noch erfolgen.

Ein Zeuge habe erklärt, dass er den Transporter brennen sah. Personen habe er nicht gesehen. Das Feuer griff dann sehr schnell auf die anderen Fahrzeuge über. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Herold Gerit