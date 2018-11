Rambin

Nach Jahren des Stillstands gibt es offenbar einen vielversprechenden Anlauf zur Wiederbelebung der alten Klosteranlage von Rambin. Im vergangenen Jahr bildete sich – angestoßen durch Aktivitäten zur Bewahrung des Rambiner Pfarrhauses vor einem Abriss – ein Initiativkreis, der das Klostergelände für sich entdeckte. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Matthias-Martin Lübke aus der Nähe von Freiburg, der Erfahrungen aus der Umwandlung der dortigen Vaubankasernen zu einem Vorzeige-Wohngebiet mitbringt. Der Unternehmer hat eine sehr persönliche Verbindung zu Rambin: Seine Eltern waren nach dem Krieg aus Hinterpommern in den Ort gezogen, wo sein Vater die Stelle des Pfarrers antrat. So wurde Matthias-Martin Lübke im alten Pfarrhaus geboren. Während einer Radtour im vergangenen Jahr kehrte er an den Ort zurück und erfuhr vom Schicksal seines Geburtshauses und der Klosteranlage, die sich im Eigentum der Hansestadt Stralsund befindet.

Aus dem „Netzwerk gemeinschaftliches Wohnen MV“ heraus und mit Unterstützung der Bürgerschaftsfraktion der Linken fanden sich bald interessierte Mitstreiter. Lübke formulierte ein Konzept, mit dem sich die Gruppe auf die Ausschreibung der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft zur Verpachtung des Anwesens bewarb. „Wir wollen ein sozial-ökologisches Zukunftsprojekt schaffen, das wir nachhaltig zu einem gemeinschafts­getragenen Wohn- und Arbeitsprojekt entwickeln“, erklärt Lübke. Erhält sie den Zuschlag für den Pachtvertrag, will die Gruppe das Anwesen „sanft restaurieren und energisch optimieren“. An eine ökologische Energieversorgung durch Errichtung eines kleinen Blockheizkraftwerks und Solaranlagen wird ebenso gedacht, wie an schnelles Breitband. Die fünf derzeit bereits in der Anlage wohnenden Mietparteien sollen eingebunden werden. Dazu gehören auch Krzysztof Pogorzelski und sein Sohn Artur, die seit zehn Jahren in der Anlage leben.

Eine erste Kalkulation habe eine Investitionssumme von rund 1,85 Millionen Euro erbracht, haben Lübke und seine Mitstreiter errechnet. Bei einem angestrebten Förderanteil von rund 60 Prozent müssten sich danach 40 bis 50 Bewohner zusammenfinden. Weil die vorhandenen neun Gebäude soviel Platz nicht bieten, soll der alte Stall einem Neubau weichen. Für den könnte sich dann auch Rügens ehemalige Landrätin erwärmen, die nach dem Verkauf ihres Anwesens in Nobbin vorerst nach Bergen zog. „Wenn wir es schaffen, die ganze Anlage zu sanieren, dann schaffen wir es sicher auch, ein weiteres neues Haus zu bauen“, glaubt Kerstin Kassner, die heute für die Linke im Bundestag sitzt.

Bis Verhandlungen über einen Pachtvertrag zustande kommen, ließen sich die Neusiedler schon mal mit einer sogenannten „Anhandgabe“ durch die Stadt Stralsund versehen. Die ändert nichts an den Besitzverhältnissen, erlaubt der Gruppe aber schon mal, auf dem Gelände tätig zu werden. Am vergangenen Wochenende traf sich das runde Dutzend Vereinsmitglieder zum „Mitmachtag“ und zur Beratung über die Zukunft des Projekts. Die soll unmittelbar an die Vergangenheit anknüpfen. „Die gärtnerische Anlage und die Wohnbauten stellen eine untrennbare harmonische Einheit dar, die nicht durch Zusatzbebauung und Umnutzung zerstört werden darf“, meint Lübke. „Generationenübergreifende gemeinschaftliche Nutzung und Selbstversorgung verbinden den Erhalt wertvoller historischer Substanz und eine zukunftsfähige Entwicklung von Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum daher in vorbildlicher Weise.“ Besser könnten der Erhalt wertvoller historischer Substanz und eine zukunftsfähige Entwicklung von Wohnen und Arbeiten im ländlichen Raum nicht verbunden werden. Lübke: „Dieses Projekt trifft den sozialen Nerv unserer Zeit genauso wie die gesellschaftlichen Trends hin zu nachhaltiger Nutzung von Ressourcen und Technologien.“

Uwe Driest