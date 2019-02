Prora

„Ich reiste viel auf den Spuren großer Meister wie Claude Monet, Johannes Holst, Karl Hagemeister, Joaquin Sorolla, Albert Anker, Alfred Sisley, Eugène Boudin, Charles-François Daubigny, Isaak Lewitan, Walentin Serow und Ilja Repin. Aber meine Motive fand ich erst auf Rügen“, sagt der Lietzower Maler Manfred Diekmann, während er geschäftig die Bilder an die Wand hängt. Seine Malerei ist die märchenhafte Verkörperung der Insellandschaften – sowohl die leicht erkennbaren Orte und Pfade, als auch die geheimen Eckchen von Rügen. Seit Ende Januar sind seine Bilder mit inspirierenden Sommerlandschaften aus der Serie „Kreide und Katen“ im Naturerbezentrum in Prora zu sehen.

„In meinen Bildern gibt es impressionistische und realistische Elemente. Freunden und Bekannten nennen mich ,Neuromantiker’. Jedoch können alle diese Wörter kaum den Kern vermitteln“, sagt der Maler. Er ordnet sich selbst in keine Stilrichtung ein. Als die treibende Kraft für seine Kunst diene die einzigartige Schönheit der Insel.

Die Ideen kämen ihm spontan, als wenn er mit dem Fotoapparat oder Skizzenbuch loszieht. Die Ölbilder, die später aus seinen Eindrücken entstehen, würden wie Illustrationen aus Märchenbüchern anmuten. Vom Maler interpretiert, würden die reizvollen Landschaften ein magisches Flair und widerspiegeln, mitunter auch Trauer und Sehnsucht nach Vergangenem. So entscheidet sich der Künstler immer wieder für nostalgische „Haustür-Motive“, wie auf dem Bild mit dem von alten Bäumen umrandeten reetgedeckten Bauernhaus, auf das er zeigt. „Die kleinen Häuschen mit den Strohdächern baut man nun nicht mehr, obwohl sie dem Auge guttun und Balsam für die Seele sind“, sagt Diekmann. „Heute ist alles steril und glatt, und lässt frühere naive Unvollkommenheit vermissen.“

Zur Malerei kam Manfred Diekmann erst über Umwege. Kurz vor Kriegsende in Berlin geboren, begann er früh Leistungssport zu betreiben und absolvierte später ein Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport in Leipzig. Bis 1977 arbeitete er als Trainer der Nationalmannschaft im Säbelfechten. Bereits 1962 war er in den Polizeidienst eingetreten. Und nach seinem Umzug von Berlin nach Lietzow trat er die Stelle des Leiters der Rügen Kriminalpolizei an. Nach der Wende wechselte er in derselben Funktion in die Hansestadt Stralsund. Schon während seiner letzten Berufsjahre unternahm Diekmann die ersten „kläglichen“ Schritte in die Malerei. „Anfängliche Versuche waren deprimierend und wenn meine Freunde mich nicht unterstützt hätten, hätte ich es wieder aufgegeben“, sagt er. Mit der Zeit aber habe sich das handwerkliche Können entwickelt, sein eigener Stil wurde herausgebildet.“

Zwar hatte er sich zuvor mit Holzbildhauerei beschäftigt, „aber erst in der Malerei fand ich eine ausgleichende und regenerierende Tätigkeit zu meiner Arbeit als Kriminalist und auf lange Sicht zudem eine sinnvolle Altersbeschäftigung“, steht etwa im Prospekt zur Diekmanns Ausstellung geschrieben. Obwohl der Künstler die zahlreichen Maltechniken ausprobierte, entschied er sich immerhin für die breite Diversität von den Farben, die nur die Ölmalerei beinhalten soll.

Momentan ist Manfred Diekmann 75 Jahre alt, sein Hobby verwandelte sich in die Hauptbeschäftigung. Die Freundschaft mit den Farben und Pinseln existiere schon seit 36 Jahren. „Eine Kommerzialisierung habe ich nicht im Sinn und betrachte mein Malen als ein echtes Handwerk, welches ich mir selbst angenommen und ausgebaut habe“, sagt er.

Die Ausstellung „Kreide und Katen“ wird bis Ende März kostenlos im Foyer des Naturerbezentrums zu sehen sein. Die Sammlung besteht aus 25 Bildern mit den atemberaubenden Sommerlandschaften von Rügen.

Ekaterina Ragozina