Juliusruh

Melanie Ploetz hat im Jahr 2007 die Augen geschlossen, ihren Finger auf dem Stellenanzeigen der hiesigen Zeitung kreisen lassen und dann auf das Papier getippt. Dabei wollte es der Zufall, dass sie ein Jobangebot in Juliusruh las. Sie bewarb sich, zog auf die Insel und arbeitet seitdem als Köchin. „Ich suchte damals einen Neuanfang“, sagt die 38-Jährige. Geboren und aufgewachsen ist sie in Schwerin. Sie ließ sich ausbilden zur Köchin. „Heute arbeite ich zusammen mit meinem Mann in der Seemannsstube in Juliusruh.“ Wenn es die Freizeit zulässt, wandert das Paar über die Insel. Dabei bleibt das Auto in Mukran stehen. „Wir gehen los bis nach Göhren, fahren mit dem Rasenden Roland zurück nach Binz und spazieren dann zurück zum Auto.“ Das sei echt Erholung. Besonders angetan ist das Paar vom Geocatching. Dabei werden Schätze von Erwachsenen in der freien Natur versteckt und gesucht. „Das ist wirklich spannend“, schwärmt Melanie Ploetz.

Christine Zillmer