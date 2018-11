Gager

Als Innenminister Lorenz Caffier vergangene Woche einen Fördermittelbescheid für den Bau der neuen Sporthalle an der Grundschule "Mönchgut" in Gager übergeben hatte, nutzte Detlef Besch, Bürgermeister der Gemeinde Mönchgut, die Gunst der Stunde. Er führte den Minister nach einem Schulrundgang auch ein paar Meter vor die Tür zu dem Standort, an dem einmal ein modernes Gemeindezentrum der Gemeinde Mönchgut stehen soll und informierte über das ehrgeizige Projekt. Dies soll in den nächsten vier Jahren an der Boddenstraße - an der gegenüberliegenden Straßenseite des Schulhauses - realisiert werden.

Geschätzte Kosten: 4,25 Millionen Euro

In dem Gebäude wird einmal alles unter einem Dach zu finden sein: Das Büro des ehrenamtlichen Bürgermeisters, die Kurverwaltung mit Toiletten, Mehrzweck- und Schulungsräume, die Zentrale der beiden freiwilligen Feuerwehren aus Gager und Thiessow, der Bauhof mit sieben Fahrzeughallen und Pkw-Stellplätze für die einzelnen Bereiche. Eine weitere Idee derzeit ist, eine Infostelle des Biosphärenreservates mit einzurichten. Ebenso gibt es Überlegungen, eine Arztpraxis beziehungsweise auch Räumlichkeiten für eine Physiotherapie zu integrieren, um einem Mediziner die Möglichkeit zu geben, sich ansiedeln zu können. Dafür sei Bürgermeister Detlef Besch mit dem Präsidenten der Kassenärztlichen Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern im Gespräch. Das Problem: Mittlerweile gebe es in diesem Bereich der Halbinsel keinen Hausarzt mehr. Mit einer Arztpraxis soll ein Anreiz geschaffen werden. Das sieht auch der Minister so: „Wenn ihr nichts bietet, kommt keiner“, so Lorenz Caffier.

Auf immerhin 4,25 Millionen Euro werden derzeit die Baukosten für das Gesamtpaket „Gemeindezentrum der Gemeinde Mönchgut“ geschätzt. Anfang nächsten Jahres wollen die Mönchguter in die Landeshauptstadt fahren, um für die Umsetzung des Vorhabens die Förderkulisse abzuklopfen. Für die Vorplanung seien bereits 80000 Euro im Haushalt des kommunalen Eigenbetriebes Kurverwaltung verankert worden, der Bauherr des Gemeindezentrums sein wird.

Grundsatzbeschluss im Juli gefallen

Im Juli dieses Jahres hatte die neue Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss für den Bau eines Gemeindezentrums verabschiedet. Damit hatte sich das Gremium auch für den Standort gegenüber der Schule ausgesprochen und den Bürgermeister und seinen Stellvertreter ermächtigt, für die erforderlichen Planungen - baurechtlich und baulich - Angebote einzuholen.

Zuerst hatte die Gemeinde für ihr neues Zentrum einen anderen Standort im Visier. Doch das betreffende Grundstück liegt im Landschaftsschutzgebiet und das Biosphärenreservat hatte signalisiert, diesem Ansinnen im Rahmen eines gemeindlichen Planungsverfahrens nicht zuzustimmen. Zudem hätte der umliegende Baumbestand eventuell eine Waldumwandlung bedeuten können.

Flächennutzungsplan muss geändert werden

Als Alternative sei schließlich eine Fläche gegenüber der Schule gefunden worden. Einige Flurstücke seien bereits in Besitz der Gemeinde, andere seien in privaten Händen. Inzwischen sei aber ein Grundstückstausch mit dem Eigentümer in Gang gesetzt worden, informierte Bürgermeister Detlef Besch. Da der beabsichtigte Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde entwickelt werden könne, da in diesem Areal bisher keine Baufläche ausgewiesen ist, muss zuvor noch der F-Plan geändert werden.

Gerit Herold