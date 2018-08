Wiek

Mit dem Namen ihrer losen Vereinigung sorgen Sabine (57) und Martin Eisenknappl (53) regelmäßig für Verwirrung. „Bei dem Begriff ,Bike Wiek Rügen’ dachten einige Motorradfahrer schon, dass es hier um ein Treffen geht, dass eine Woche dauert“, sagt Sabine Eisenknappl. „Dabei ist natürlich der schöne Ort gemeint und nicht das englische Wort für Woche.“ Auch aus diesem Grunde versuchen die beiden Eisenknappls und Jürgen Kipp von der Werkstatt „East Island Choppers“ für ihre Truppe den Namen „Zweiradfreunde Rügen“ zu etablieren.Unter dieser Überschrift fand am Wochenende auch die zweite Kreide-Panorama-Tour statt. „Die Premiere war letztes Jahr verregnet“, erinnert sich Sabine Eisenknappl. „Trotzdem waren wir rund 70 Teilnehmer.“ Diese Zahl konnte am Sonnabend bei anfangs strahlendem Sonnenschein überboten werden. „Wir würden diese Ausfahrt gern zu einem festen Termin auf Rügen machen“, sagt die 2014 aus Elmshorn nach Rügen gezogene Harley-Fahrerin. „Soviel gibt es hier in dieser Form ja noch nicht.“ Außerdem wünscht sie sich Mitstreiter, die bei den „Zweiradfreunden Rügen“ mitmachen, was eine Voraussetzung wäre, um das Ganze irgendwann als Verein zum Laufen zu bringen.Am Sonnabend war die Teilnehmerschar durchaus illuster. Rüganer waren eine Menge dabei, aber auch Biker aus der Gegend um Lübeck, aus Itzehoe, Hamburg, Berlin oder aus der Gegend um Eisenhüttenstadt. Die beiden Brandenburger erzählten von ihrem kurzen „Männerurlaub“, der sie drei Tage auf die Insel geführt habe. Auch, um diese Ausfahrt mitzumachen, die ihnen ein Freund empfohlen habe.Überhaupt laufe die Werbung für die Tour vor allem über Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch Ankündigungen auf Facebook würden eine nicht zu verachtende Rolle spielen.Die beiden Eisenknappls erzählen, dass ihnen die Idee für die Tour erst im vergangenen Jahr auf den Hamburger Motorradtagen gekommen sei. Dort hätten sie einen kleinen Stand auf der Clubmeile gehabt. Und in den Gesprächen mit anderen Motorradfans sei dann irgendwann das Thema auf die Schönheit der Insel und eine Ausfahrt gekommen. „Wiek ist dafür ein schöner Ausgangspunkt“, sagt Sabine Eisenknappl weiter. „Nicht umsonst haben wir die Kreidebrücke als Treff gewählt.“ Und der war Sonnabend um 10 Uhr, obwohl erst gegen 12 Uhr die Tour begann. „Wir möchten, dass die Fahrer die Möglichkeit haben über ihr Hobby zu reden und sich den Ort anzuschauen. Der Hafenbereich eignet sich bestens, um zusammenzusitzen und einen Kaffee zu trinken.“Mit von der Organisationspartie ist auch Jürgen Kipp, der in Wiek den „East Island Choppers“-Laden und seine Werkstatt betreibt. „Bei dem sind wir alle in Behandlung“, sagt ein Rügener Motorradfahrer.Zu Bestaunen gab es Sonnabend einiges. BMW, Harley-Davidson, Suzuki Marauder ... die Fahrer zeigten bei den Herstellertypen einen breiten Geschmack. Wie bei den Motorradfans üblich, waren die Maschinen alle bestens in Schuss. Und die ein oder andere glänzte mit attraktiven Eigenkreationen.Die Tour endete in Groß Schoritz bei einem Mittagessen direkt vom Grill.

Zur Galerie Zum zweiten mal organisierten die Eisenknappls mit „East Island Choppers“ eine Ausfahrt.

Berndt Jens-Uwe