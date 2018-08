Bergen

Gestern war es wirklich eng“, räumt Ronald Keil ein. Immer zum Schulanfang, wenn die Stundenpläne noch nicht feststehen, „platzen die Busse aus allen Nähten“, so der Leiter des Rügener Betriebshofs der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Das sei nicht neu, sondern vielmehr einem üblichen Anpassungsprozess geschuldet.

Schon nach Inkrafttreten des Sommerfahrplans hatte es anfängliche Probleme im Schülerverkehr gegeben. Mitte Mai kamen die einen Schüler später zum Unterricht, die anderen mussten ihn eher verlassen, weil die Busse morgens nicht rechtzeitig in Bergen zum Schulstart am Gymnasium ankamen oder nach Unterrichtsschluss zu früh losfuhren. Eltern beschwerten sich darüber, dass ihre Kinder vielfach früher aufstehen müssten und später nach Hause zurückkehrten (die OZ berichtete). Die Probleme seien aber zwischenzeitlich in Absprache mit Eltern und Schulleitungen weitestgehend bereinigt worden, versichert Keil.

Werden Schüler stehen gelassen?

Weil es allerdings bei jeder Veränderung immer Gewinner und Verlierer gibt, sehen das einige der Betroffenen nicht ganz so positiv. „Ich bin total verärgert über die Bus-Situation von Breege zur Schule in Altenkirchen“, sagt Stefanie Schröder. Weil die Busse nicht mehr regelmäßig ab Breege-Hafen führen, müssten ihre Töchter Emily und Maxi nun die zwei Kilometer nach Juliusruh laufen. Das stört sie vor allem deshalb, weil der Weg über einen wenig befahrenen Knüppeldamm am Friedhof vorbeiführt.

„Viele Kinder kommen jeden Tag zu spät zur Schule“, schimpft auch Delia Tümpel aus Breege. Für ihren Sohn Cedric gestalte sich vor allem die Rückfahrt von Altenkirchen nach Breege schwierig. Weil der Bus im Sommer zunächst über Wiek und Wittower Fähre fährt, dauere die Fahrt nun 45 statt sieben Minuten. Daher würde der Schüler nun die vier Kilometer lieber mit dem Rad zurücklegen. Ihre Tochter Elli wäre sogar schon weinend aus der Schule heimgekehrt, weil die Busse oftmals zu voll seien und die Fahrt dadurch stressig wäre. „Es wurden Mitschüler stehen gelassen, weil sie wegen großer angemeldeter Reisegruppen nicht mehr in ihren Schulbus nach Hause passten. Die Türen gingen dann kaum zu und der Bus kann nur ganz langsam fahren, weil er sonst in den Kurven umkippen könnte“, klagt Mutter Delia.

Baustellen erschweren Situation zusätzlich

„Wir prüfen alle eingehenden Beschwerden und Hinweise und werden, wo Änderungen sinnvoll und dem Bedarf entsprechend sind, diese auch umsetzen“, kommentiert Ronald Keil. So werde gegebenenfalls die Streckenführung zwischen Altenkirchen und Breege ab Oktober wieder geändert werden, „weil die Breeger Kinder in der Mehrzahl sind“. Auch werde an einer Verbesserung der Situation von Rappiner Schülern gearbeitet, die durch die Umleitung über die Bergener Ringstraße entstanden sei. Eine weitere Herausforderung sieht die VVR durch die ab 3. September gesperrte Straße von Sassnitz zum Königsstuhl auf sich zukommen. Eine Statistik über aufgenommene Beschwerden kann die VVR hingegen nicht zur Verfügung stellen.

Darin würde dann auch das Anliegen von Axel und Kinga Diembeck aus Klein Kubbelkow auftauchen. Deren Kinder Sarah (17) und Paul (13) besuchen Schulen in Bergen und Sellin. Das Problem: Wegen des Baus der B96n können die Haltestellen in Klein und Groß Kubbelkow sowie Teschenhagen nicht angefahren werden. Schüler der Ortsteile werden daher mit dem Taxi nach Bergen gefahren. Eine Lösung ist nicht in Sicht, weil Grundstücksverhandlungen zwischen Deges und Anwohnern klemmen.

Nerven liegen bei Fahrgästen und Personal blank

Ebenfalls in die Beschwerdestatistik wäre der Fall von Anita Moschkelewski (80) aus Ratingen eingegangen. Die alte Dame nutzte Ende Juli gemeinsam mit Tochter und Enkelin den Bus von Göhren nach Binz und ärgerte sich über die ruppige und unverschämte Art des Fahrers. Keil: „Wenn sich das bewahrheitet, wird das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.“

Driest Uwe