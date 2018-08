Sellin

Es sei ein Warnsignal gewesen, sagt Bürgermeister Reinhard Liedtke. Nach dem dramatischen Brand am Dienstag vergangener Woche an den Gleisen der Kleinbahn in Sellin, bei dem oberhalb der Seestraße (B196) rund drei Hektar Wald abbrannten (die OZ berichtete), hat die Gemeinde sofort gehandelt. Schon am nächsten Tag beorderte sie Technik, um Brandschutzschneisen entlang der Gleise zu ziehen.

„Zur Verkehrssicherung und Gefahrenabwehr“, begründet Liedtke. Dies sei in Abstimmung mit dem Waldbesitzer geschehen. Es handele sich um private Waldflächen. Inzwischen gibt es einen einen fünf Meter breiten Schutzstreifen zweieinhalb Kilometer in Richtung Granitz, wo Sträucher, Fichten und Kiefern entfernt wurden. Neben Enrico Schneider von der Firma Holzrücken und Einschlag aus Klein Bünzow mit einem Harvester und Andree Kurzweg von der Firma Martens aus Barth mit einem Traktor gingen zwei Mitarbeiter mit Kettensägen zu Werke.

Petra und Christian Kürbitz fühlen sich jetzt sicherer. Sie wohnen nur ein paar Meter entfernt von der Brandstelle. „Das Feuer war sehr beängstigend. Wir danken den Einsatzkräften sehr“, sagt Petra Kürbitz. Innerhalb kurzer Zeit waren die Flammen meterhoch geschlagen, nachdem das bis an den Bahndamm herangewachsene Böschungsgras Feuer gefangen hatte und anschließend die Nadelbäume des angrenzenden Waldes lichterloh brannten. Die Feuerwehren aus Sellin, Baabe und Lancken-Granitz mussten eine Wasserversorgung in das unwegsame Gelände aufbauen. Illegal entsorgter Unrat im Wald, der sich mit entzündet hatte, erschwerte die Löscharbeiten erheblich.

Es sei in diesem Sommer schon der dritte Bahndammbrand vor ihrer Tür gewesen, weshalb sie sich besorgt an den Bürgermeister gewandt hatten, so Petra Kürbitz. Als sie vor 30 Jahren ins Haus zog, standen dort fast keine Bäume. Bei den Böschungsbränden wären ihr Mann und Nachbarn immer sofort mit Schippen losgelaufen, um das Feuer einzudämmen. „Man hatte immer ein mulmiges Gefühl, wenn den Sirene geht. Die Kleinbahn hat unseren Alltag bestimmt“, so Kürbitz.

Ähnlich ergeht es Angela Frengel und Peter Erdmann vom Hof Seelvitz knapp 150 Meter von den Kleinbahngleisen entfernt. „Ich schaue immer mit dem Fernglas, wenn der Zug durch ist, ob es am Feld brennt“, so Frengel. So war es am 4. August gegen 14.30 Uhr. „Ich habe sofort die Feuerwehr angerufen“. Als diese angerückt war, brannten drei Hektar Stoppelacker. Durch den Wind breitete sich das Feuer rasant aus, so dass 15 Hektar Feld bis an die Bewaldung nach Nistelitz in Flammen standen. Gegen diese kämpften acht Wehren stundenlang. „Wenn der Wind anders gekommen wäre, wäre hier nichts mehr, denn unser Wohnhaus und Häuser genau am Feldrand von Nistelitz sind mit Rohr gedeckt“, sagt Angela Frengel.

Es waren nicht die einzigen beiden Bahndammbrände in den letzten Wochen, in denen in Rügens Wäldern Waldbrandstufe 4 herrschte. Mehrfach mussten Wehren ausrücken, um Brände entlang der Bahnstrecke zwischen Putbus und Göhren zu löschen. Aus ähnlichen Einsätzen der Vorjahre – im Sommer 2009 waren Rügens Wehren dazu 31 Mal ausgerückt – kennen die Feuerwehren die Stellen genau, wo es oft brennt. Zum Beispiel am ersten Kleinbahnübergang aus Richtung Hartmannsruh (Ortsausgang Sellin) kommend in der Granitz. Aber auch bei Blieschow und Seelvitz.

Besonders in der Granitz gestalteten sich die Löscheinsätze für die Feuerwehren schwierig. Neben der schlechten Zuwegung für die Rettungsfahrzeuge, gibt es auch keine Hydranten, weiß Sellins Wehrführer Karsten Steinwedel. Bisher führte das Tanklöschfahrzeug lediglich 600 Liter Wasser mit. Nun wird aufgerüstet: „Es wurden zwei Wassercontainer angeschafft, die zusammen 2000 Liter fassen. Diese sollen dann mit unserem Unimog mittransportiert werden“, kündigt Steinwedel an.

Zudem werden gegenwärtig auch in der Granitz Brandschutzschneisen sowie zwei Zufahrten für Rettungkräfte angelegt, informiert Bürgermeister Reinhard Liedtke. Der zuständige Landschaftspflegeverband Rügen habe die Verkehrssicherung auf die Forst übertragen, mit der die Vorhaben vorab abgestimmt seien. Bedrohlich werde es vor allem da, wo Kiefern und Fichten stehen. Die Nadeln sind schnell entflammbar, liegen oft auf und neben den Gleisen. Auch wenn die Ursache der Bahndammbrände nie 100-prozentig geklärt werden konnte, rückte stets der „Rasende Roland“ in den Fokus: Funkenflug durch den Schornstein oder Fahrgäste, die ihre noch brennenden Zigarettenkippen oder Glas in den Wald schmeißen. In den letzten Wochen wurden sogar Stimmen laut, warum die Bahn, seit 2008 betrieben von der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH aus Jöhstadt (Sachsen), trotz hoher Waldbrandgefahr fährt.

Nach Ansicht des Verkehrsministeriums, in dessen Auftrag die Rügensche Bäderbahn (RüBB) den Schienenpersonennahverkehr zwischen Putbus-Göhren leistet, besteht auch kein Grund für ein Fahrstopp. Die Genehmigung als öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen durch das Land räume der Kleinbahn „das Recht und die Pflicht ein, die Bahnstrecke unabhängig von den Witterungsverhältnissen an 365 Tagen im Jahr zu betreiben. Eine Einstellung des Bahnbetriebs durch die Aufsicht- und Genehmigungsbehörde kann nur erfolgen, wenn der Bahnbetreiber gegen Sicherheitsvorschriften verstößt“, erklärt Sprecherin Renate Gundlach. So einen Fall habe es in MV bisher noch nicht gegeben. Bahnbetreiber und Landeseisenbahnaufsicht würden Vorkehrungen treffen, die einen sicheren Bahnbetrieb gewährleisten und auch den Vorgaben des Brandschutzes Rechnung tragen. Die Kleinbahn habe in den vergangenen Jahren beispielsweise Veränderungen an den Loks vorgenommen, so an den Aschkästen, die die den Brandschutz wesentlich erhöhen würden. Für einen Schutzstreifen seien die jeweiligen Nutzungsberechtigten der an die Strecke angrenzenden Grundstücke verantwortlich.

Die RüBB hält sich bedeckt. Auf Anfrage der OZ, ob und welche konkreten Vorkehrungen zum Brandschutz getroffen werden, Gleiskontrollen und Brandschutzstreifenpflege erfolgen, es notfalls eine Löschwasserversorgung im Zug oder im Wald gibt, die Fahrgäste über richtiges Verhalten informiert werden und bei erhöhter Waldbrandgefahr Dieselloks eine Alternative seien, verweist das Unternehmen auf die Antworten vom Land. Diese seien mit der eigenen Aufsichtsbehörde abgestimmt. „Ergänzungen hierzu sind unsererseits nicht möglich bzw. erforderlich.“

Die Harzer Schmalspurbahnen, die auch bei Waldbrandstufe 5 fahren, haben nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung ihre Dampfloks mit Funkenfängern ausgerüstet, die vor jeder Fahrt gesäubert würden. Zudem stünden zwei Kesselwagen mit bis zu 28000 Litern Wasser an der Strecke. Beim Ausbruch eines Waldbrandes ziehe die nächste verfügbare Lok einen von beiden zum Brandort. In absoluten Notfällen könne auch mit einem Schlauch Löschwasser aus den rund 8000 Liter fassenden Tendern der Loks genutzt werden.

Herold Gerit