Sellin

Ihren ersten kleinen Erfolg könnte die Initiative für eine neue Wählergruppe „Zukunft Sellin“ bereits erzielt haben. In einem Brief hatten sich Andrea Kähler und Ihre Mitstreiter an den Landkreis gewandt und Auskunft über den Stand des Disziplinarverfahrens gegen den Bürgermeister ihrer Gemeinde begehrt. Das Verfahren hatte die Rechtsaufsicht des Landkreises eröffnet, nachdem Reinhard Liedtke wegen einer aus öffentlichen Mitteln bezahlten Feier des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) verurteilt worden war (die OZ berichtete).

„Wir möchten wissen, ob ein wegen Untreue vom Gericht verurteilter Bürger ein Ehrenamt als Bürgermeister und Amtsvorsteher ausüben kann“, heißt es in dem Schreiben. „Wir als Bürger der Gemeinde Sellin haben das Recht zu erfahren, ob eine Entscheidung gefallen ist.“ Eine Antwort auf ihren Brief vom 24. Juli erhielten die Absender bis dato zwar nicht, aber auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG teilte Landkreissprecher Olaf Manzke nun mit, dass das Verfahren gegen Zahlung einer Geldstrafe abgeschlossen sei. Über deren Höhe könne er allerdings keine Auskunft geben. Liedtke selbst war gestern für die OZ nicht erreichbar. Gemäß Landesdisziplinargesetz darf die Geldbuße eines Ehrenbeamten den Betrag von 500 Euro nicht übersteigen.

Mitglieder kommen von Linken und CDU

Die Wählergruppe um Rechtsanwältin Kähler gab ihre Gründungsabsicht während der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstag bekannt. Dazu zählen auch Gastronom Manfred Rakelmann aus Seedorf, der Makler Helmut Braun sowie die Rentner Peter Ahrend und Wolfgang Jacobs.Unabhängig, streitbar und querdenkend“ wolle man sein. Andrea Kähler war in einer früheren Legislaturperiode bereits über die Liste der Linken in das Gremium eingezogen. Peter Ahrend hatte zuletzt auf der Liste der CDU kandidiert und hätte Anfang Juli nachrücken können, als Henry Dürre sein Mandat niederlegte, der seinerseits vor drei Jahren nachgerückt war. Die Beweggründe des CDU-Mannes teilt die neue Wählergruppe indes weitgehend.

So wird der Standort für ein neues Gewerbegebiet kritisiert. „Den Bedarf an Flächen erkennen wir an, aber statt in Neuensien sollte das Gebiet lieber in Richtung Hartmannsruh erweitert werden“, sagt Wolfgang Jacobs, der sich bereits in der Bürgerinitiative „Gegen die Bebauung am Neuen Weg“ engagierte. „Umnutzung von Wohnraum zur Ferienwohnung wird nicht verhindert und am Ostseeweg dürfen nun zwei statt einer Ferienwohnung gebaut werden“, bemängelt Jacobs. Dabei sei allenfalls die Umwandlung von Ferienwohnungen in Wohnraum wünschenswert. Insgesamt lehnt die Wählergruppe jede weitere Bautätigkeit „auf der Grünen Wiese“ ab.

Arbeit der Gemeindevertretung soll transparenter werden

„Wir wollen die Einwohner wieder sichtbar machen“, sagt Andrea Kähler. „Statt Beach-Polo und immer mehr touristischen Angeboten könnte es Veranstaltungen zum Brauchtum geben, bei dem wir die Bürger mehr einbinden.“ Zudem müsse die Arbeit der Gemeindevertretung transparenter werden. Die neue Wählergruppe möchte sich daher auch für regelmäßige Ortsbegehungen und Bürgersprechstunden einsetzen.

Die formelle Gründung ihrer Wählervereinigung „Zukunft Sellin“ wollen Kähler und Mitstreiter am 21. September um 19 Uhr in der Aula der Grundschule Sellin vornehmen. „Dort wollen wir uns vorstellen und es soll einen viertelstündigen Vortrag zu einem kommunalen Thema geben, das den Bürger unter den Nägeln brennt“, so Kähler. Schon jetzt bestünde zudem die Möglichkeit, die neue Gruppe kennenzulernen. Die trifft sich immer dienstags um 18 Uhr in der Gaststätte „Achtern“ in der Wilhelmstraße 4.

Driest Uwe