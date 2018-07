Rügen Gesichter der Insel - Nord- trifft Ostsee InsleHolländerin Frony de Swart besucht die Insel

Frony De Swart ist eigentlich aus Holland Wenn die 76 Jährige etwas erzählt, ist dies auch an ihrem Dialekt zu hören. „Ich kann das nicht verleugnen und will es auch nicht“, sagt sie. In diesem Sommer verschlug es die Beiden zusammen mit ihrer Freundin Brigitte nach Rügen. Die Freundinnen kommen aus Schleswig Holstein und sind gern an der Ostseeküste. „Wir kennen Usedom und Kühlungsborn“, erzählt De Swart. In einer Lokalzeitung wurde für die Insel geworben. Die Frauen suchten sich eine Pension in Binz und erkunden die Insel. „Ich habe mich heute auf dem Binzer Kurplatz durch die Norddeutschen Biersorten getestet.“ Das Rostocker Bier war sehr bekömmlich nach Aussage der Urlauberin. Im nächsten Jahr wird es vielleicht wieder die Insel Rügen und speziell Binz als Anlaufziel. Quelle: Christine Zillmer