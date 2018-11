Gingst

Vier Wochen sind für die Arbeiten an der L30 vor Gingst eingeplant, um den dort abgesackten Fahrbahnabschnitt komplett zu erneuern. Wer diese Vollsperrung über die Gemeindestraße zwischen Silenz und Gingst umfahren möchte, wird jedoch ebenfalls abgebremst. „Um die Straße nicht zu gefährden, musste sie zum Eigenschutz gesperrt werden“, sagt der Gingster Bürgermeister Karsten Lange. Eine Überbeanspruchung der einspurigen Bahn durch zu viele Autos und auch Lastkraftwagen wurde befürchtet. „Wir haben keine Zusage bekommen, dass im Schadensfall die Kosten für die Ausbesserungsarbeiten übernommen werden. Also haben wir uns zur Sperrung entschlossen. Das was wir haben, wollen wir erhalten“, so Karsten Lange. „Ich habe es mir auch anders vorgestellt und hätte es gerne vereinfacht, weiß aber keinen anderen Ausweg. Wir haben uns vorerst auf den Schulbetrieb konzentriert. Busse kommen durch.“

Hier sollen lediglich die Schulbusse und Anwohner durchfahren dürfen. Besuch zu empfangen wird allerdings schwierig. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ausnahmegenehmigungen werden erteilt

Die Anlieger selbst wurden erst am Donnerstag letzter Woche in einem Brief des Amtes West-Rügen darüber informiert. Für jeden Anwohner musste nun ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gestellt werden. Sie dürfen die Straße auch weiterhin befahren und werden wie die Schulbusse vom Gemeindearbeiter an der Absperrung durchgelassen. Privatbesucher oder auch Geschäftspartner müssten ihren Besuch nun also möglichst länger im Voraus planen. Der Antrag mit dem Vermerk des amtlichen Kennzeichens, Fahrzeugtyps, zulässigem Gesamtgewicht und der Begründung für die Durchfahrt, sowie einer Kopie des Fahrzeugscheins sollte rechtzeitig gestellt werden.

Die Einwohner aus Teschvitz, das an dieser Gemeindestraße liegt, müssen Genehmigungen zur Durchfahrt beantragen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Ich habe hier regelmäßig Kunden zu Besuch“, sagt Tilo Dienst aus Teschvitz. Er führt an seinem Wohnort auch sein Architektur- und Sachverständigenbüro und empfängt hier die Geschäftspartner. „Ich bestelle die Unternehmen mit gutem Grund her. Für einige Firmen habe ich auch schon Anträge weitergeleitet. Pauschalanträge für die Zeit gibt es aber nicht. Man muss genau wissen, wer wann vorbeikommt“, so Dienst. Natürlich versteht er die Sorge um die Straße, macht sich aber auch Gedanken über die Vermietung von Ferienwohnungen. Auch er selbst empfängt hier Urlauber in einer Ferienwohnung. „Die werden heutzutage meist online gebucht. Niemand gibt da sein Kennzeichen oder eine Kopie seines Fahrzeugscheines ein“, erklärt Dienst.

Kundschaft geht um 50 bis 75 Prozent zurück

Tilo Dienst würde sich eine komplette Öffnung wünschen. „Ich denke dabei auch an die Geschäftsleute in Gingst“, so der Teschvitzer. Petra Dittrich befürchtet, dass diese Bedenken durchaus begründet sind. Laut ihrer Schätzung ging schon in den ersten beiden Tagen der Sperrung die Kundschaft im Buchladen um 50 bis 75 Prozent zurück. „Im Weihnachtsgeschäft ist das eine Katastrophe. Das ist existenziell“, sagt die Buchhändlerin. Während die Parkflächen des Marktes sonst gut gefüllt sind, wird es nun übersichtlich. Die Tatsache, dass es eine intakte Zuwegung gibt, die ohne Anlass gesperrt wird, stößt auf Unverständnis. „Wenn es die Strecke nicht geben würde, wäre es etwas anderes. Aber man kann doch nicht von drei Wegen zum Ort zwei sperren“, so Dittrich. Auch die kurzfristige Mitteilung steht in der Kritik. „Hätte man die Leute früher benachrichtigt, hätten zum Beispiel auch einige ihren Urlaub in der Zeit nehmen können, um die tägliche Umwege nicht vier Wochen lang fahren zu müssen“, so Dittrich.

Tilo Dienst lebt in Teschvitz und hat dort auch sein Architektur- und Sachverständigenbüro im Haus. Geschäftspartner sollten nun im Voraus angemeldet sein. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Simone Freese lebt auf Ummanz und denkt bei dieser Sperrung an ihre Schwiegereltern, die in Presnitz wohnen und gelegentlich auf Hilfe angewiesen sind. „Wir sind eingetragene Pflegepersonen. Dafür gibt es keinen festen Terminplan, aber es kann passieren, dass es auch mal schnell gehen muss“, sagt Simone Freese. Im Normalfall ist sie dann in ungefähr 18 Minuten bei ihnen. Mit dem Umweg über Dreschvitz und Bergen muss nun mindestens eine Dreiviertelstunde eingeplant werden.

Verantwortliche verschaffen sich Überblick

Im Amt West-Rügen weiß man um die Einschnitte. „Glücklich sind wir damit wirklich nicht“, sagt Rainer Schultz. „Aber die Gemeinde möchte einen Straßenschaden natürlich nicht tragen müssen.“ Petra Dittrich hätte einen Lösungsvorschlag. „Man könnte die Strecke für LKWs sperren, aber für PKWs offen lassen“, so die Buchhändlerin. Damit bei einem dann erhöhten Verkehr auf der einspurigen Bahn alles übersichtlich bleibt, würde sie eine Geschwindigkeitsbegrenzung mit regelmäßigen Kontrollen befürworten. Wie jetzt bekannt wurde, wollen sich alle Verantwortlichen in dieser Woche vor Ort einen Überblick verschaffen und nach einer Lösung suchen.

Wenke Büssow-Krämer