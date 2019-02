Bergen

Die Evangelische Kirchengemeinde Bergen verabschiedete am vergangenen Sonntag Pastor Jörn Kiefer „nach vielen Jahren segensreichen Wirkens“. An dem Abschiedsgottesdienst in der Marienkirche nahmen rund 160 Besucher teil. Der scheidende Pastor zog begleitet von Pröpstin Helga Ruch und gefolgt von den Kirchengemeinderäten Tino Mehner und Silke Horn sowie Kollegen der Insel in die Kirche ein. Chor und Bläserkreis der Kantorei unter Leitung von Frank Thomas sorgten für die musikalische Umrahmung. Nach dem Glaubensbekenntnis wurden die Kinder in die Wärme des Gemeindesaals entlassen.

Silke Horn begrüßte die Anwesenden zum letzten Gottesdienst in der Epiphaniaszeit, die im Kirchenjahr zwischen Weihnachten und der Passionszeit liegt. Deren liturgische Farbe ist grün und so erhielt der scheidende Pastor aus der Hand der Pröpstin eine Pflanze. „Da du ein Alt-Testamentler bist, habe ich etwas Alttestamentarisches mitgebracht, die ’Rose von Jericho’“, so Ruch. Das krautige Gewächs ist in den Wüstengebieten von Israel und Jordanien beheimatet und bot damit einen guten Einstieg in die letzte Predigt von Kiefer. Der nahm sich das dritte Kapitel im zweiten Buch Mose vor, in welchem Mose seine Schafe an den Berg Horeb trieb, wo ihm der Engel des Herrn in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch erschien. Der Busch habe gebrannt, sei dabei aber nicht verzehrt worden. Der Schafhirte wunderte sich darüber, dass Gott nun gerade ihn damit beauftragte, die Israeliten aus Ägypten zu führen. Moses sei eben „der überqualifizierteste Schafhirte der Welt“ gewesen, meinte Kiefer und fragte: „Kennen Sie auch solche Menschen, die sich selbst kleinmachen, weil sie entweder keine Verantwortung übernehmen möchten oder unsicher sind?“

Nach der Entpflichtung des Pastors durch die Pröpstin und dem feierlichen Auszug wollte keiner der Besucher auf den Handschlag mit dem Pastor verzichten, weswegen sich eine lange Schlange am Ausgang bildete. Gelegenheit zum persönlichen Gespräch bei Kaffee und Kuchen bestand anschließend im Gemeindehaus. Dort wurden Dias gezeigt, welche die Vielfalt der Arbeit des Pastors dokumentierten. Jörn Kiefer dankte Gemeinderat, Kantor und Küster. „Die Tätigkeit hier entsprach meinem Bild von einer Gemeinde. Danke dafür, dass Sie uns ein Zuhause gegeben haben.“ Der 50-Jährige studierte Evangelische Theologie und Judaistik in Rostock, Jerusalem und Berlin. 2003 promovierte er zum Thema „Exil und Diaspora. Begrifflichkeit und Deutungen im antiken Judentum und in der Hebräischen Bibel“. Im selben Jahr begann er zunächst als Pfarrer zur Anstellung in Bergen.

Im Mai vergangenen Jahres veröffentlichte Kiefer sein Buch „Gut und Böse - Die Anfangslektionen der Hebräischen Bibel“. Im Vorwort schreibt er: „Nicht zufällig beginnt das theologische Nachdenken über Gut und Böse bis heute immer wieder mit den ersten Kapiteln der Genesis.“ Kiefer sei ein ganz ausgezeichneter Theologe, lobte die Pröpstin. „Ich schätze seine zurückhaltende und klare Haltung in der er auch anderen Menschen Raum lässt.“ Kiefer werde im Pfarrkonvent fehlen, wo er gute Impulse gegeben habe. Zudem habe sich seine ganze Familie in der Gemeinde eingebracht. Ehefrau Paula habe Kindergottesdienste angehalten und so dazu beigetragen, die Zahl der Konfirmanden zu steigern. So, wie sich Kiefer während seiner Zeit auf der Insel Rügen an der Universität Greifswald engagierte, wird er auch an der Universität Rostock Seminare abhalten. Dass seine neue Gemeinde besonders kirchenmusikalisch geprägt sei, werde Kiefer ebenfalls entgegenkommen, meint Helga Ruch. Bis zum Juni werde der Garzer Pastor Bernhard Giesecke die Zeit überbrücken, bis eine Nachfolge für Kiefer gefunden sei.

Uwe Driest