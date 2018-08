Altenkirchen

Große Bestürzung bei Familie Ortmann, die mit ihrem Circus Barlay derzeit in Altenkirchen gastiert. Sämtliche Plakate, die sie auf der Insel Rügen an Laternen und Zäunen angebracht hatten, wurden innerhalb einer Nacht entwendet. Die Besucher bleiben weg und die Zirkus-Betreiber bleiben auf dem Schaden sitzen. Die Polizei hat noch keine Hinweise zu den Tätern.

„Ich weiß nicht, was ich zu dieser Aktion sagen soll. Wir sind sprachlos, wissen nicht, warum uns jemand damit schaden möchte“, sagt Junior-Chef Angelo Madel. Sein Vater war am Mittwoch auf der Insel unterwegs, um Besorgungen zu machen. „Als er zurückkam, sagte er mir, dass in Glowe sämtliche Plakate und Schilder abmontiert waren“, berichtet der 24-Jährige. Also machte sich die Familie auf dem dem Weg, um zu schauen, ob ebenfalls in den anderen Gemeinden die Schilder fehlen. Sie hatten mit ihrer Vermutung Recht. Auch in den Orten wie Dranske, Wiek, Sagard und Juliusruh waren sie verschwunden. Die Plakate durfte der Zirkus laut Madel aufhängen, habe hierfür sogar Miete an die Orte gezahlt. Um sicherzugehen, ob die nicht doch die Gemeinden die Plakate abgehängt haben, hat die Familie in allen Bauhöfen nachgefragt. Ohne Erfolg.

„Wir haben die Reaktion sofort gemerkt. Am Mittwoch haben wir vor acht Leuten gespielt. Wir wollten sie aber nicht wegschicken“, sagt er. Es sei aber ein großes Minusgeschäft gewesen. „Denn wir leben ausschließlich von den Eintrittspreisen. Nur wenn keiner mitbekommt, dass der Zirkus in Altenkirchen ist, kann auch keiner kommen.“

Insgesamt sind fast 200 Exemplare weg. Diese Exemplare sollten in den kommenden Tagen in den nächsten Spielorten Grimmen und Rostock angebracht werden. Wenn die Plakate nicht mehr gefunden werden, würde der Zirkus auf mehr als 1000 Euro sitzenbleiben, schätzt der 24-Jährige. Die Zirkusfamilie hofft deshalb, dass die Schilder wieder unversehrt auftauchen. „Bisher haben wir noch keine Hinweise, wo die Plakate abgeblieben sind“, erklärt Polizeisprecherin Ilka Pflüger.

„Tierschützer zerstören jedenfalls keine Plakate“, sagt Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin der Tierschutzorganisation Peta. „Um auf die schlechten Bedingungen für Tiere hinzuweisen, demonstrieren wir direkt vor den Zirkussen. Wer die Plakate entwendet haben könnte, wäre nur reine Spekulation“, sagt sie. In diesem Zusammenhang macht Yvonne Würz auf die Haltung von Wildtieren und domestizierenden Tieren in Zirkussen aufmerksam. „Zirkusse können, auch wenn sie es wollen, keine tiergerechten Bedingungen schaffen. Sie sind ständig auf Reisen. Hinzu kommt die Dressur. Oft kommt es deshalb vor, dass Tiere unter Verhaltensstörungen leiden“, sagt sie. Claudia Müller, die für die Grünen im Bundestag sitzt, möchte sich nicht an den Spekulationen des Diebstahls beteiligen, äußert sich aber zur Haltung von Wildtieren in Käfigen. „Sie gefährdet das Tierwohl“, sagt sie. Regionale Lösungen seien hier nicht möglich, wie die Aufhebung der Verbote in Schwerin und Rostock zeigten. „Wir brauchen hier eine entsprechende Änderung des Tierschutzgesetzes.“

Angelo Madel erklärt, dass es den Tieren im Circus Barlay gut geht. „Sie bekommen das beste Futter und haben genug Auslauf. Auch der Tierarzt, der vom Veterinäramt bestellt ist, untersucht die Tiere fast wöchentlich“, sagt er.

Otto Mathias