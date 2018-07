Bergen

Bereits am 12. Juni trug sich ein Diebstahl von Schmuck in einem Fachgeschäft für Goldschmuck und Uhren in Bergen zu (die OZ berichtete). In diesem Zusammenhang bat die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Da bislang kein Ermittlungserfolg zu verzeichnen ist, wiederholt die Polizei ihre Bitte und veröffentlicht Fotos der Gesuchten.

Gegen 12.20 Uhr hatte das Trio das Geschäft in der Marktstraße betreten und vorgegeben, Schmuck kaufen zu wollen. Während die Verkäuferinnen im Gespräch waren, gelang es dem Trio, unbemerkt Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Bei den Tätern handelt es sich um ein Paar Mitte 50 sowie eine jüngere, korpulente Frau mit blondgefärbten langen Haaren, die sie als Dutt trug. Wer Angaben zur Identität der Gesuchten machen kann oder weiß, wo sie sich aufhalten könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter 03838 / 8100 melden.

Driest Uwe