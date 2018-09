Glowe

Die Polizei sucht weiter Zeugen, um den Einbruch in das Glower Hotel „Ostseeperle“am 27. August aufklären zu könen. Zwei Tatverdächtige sollen zwischen 1.35 und 2 Uhr einen Tresor mit den Einnahmen vom Wochenende entwendet haben. Laut der Spuren ist davon auszugehen, dass der Tresor mit einer Sackkarre auf die gegenüberliegende Straßenseite geschafft wurde, um ihn in ein Auto zu verladen. Hierbei soll ein Lkw an den Tätern vorbeigefahren sein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Personen mit einer Sackkarre gesehen haben. Vor allem der Lkw-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Sassnitz unter der Telefonnummer 03 83 92 / 30 70 zu melden.

Büssow-Krämer Wenke