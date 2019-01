Die Stadt möchte bei der Aufklärung über das Für und Wider eines Schwimmhallenbaus so viele Bürger wie möglich erreichen. So gäbe es für Bergen Süd eine Versammlung am 19. Februar im Rugard-Saal. Rotensee soll mit einem Termin in der Schule am Grünen Berg am 27. Februar bedacht werden. Und schließlich ist noch eine Versammlung am 12. März in der Altstadtgrundschule vorgesehen. Weiterhin steht das Schwimmhallen-Projekt auf der Tagesordnung der nächsten Stadtvertretersitzung am 30. Januar um 17.30 Uhr in der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“.