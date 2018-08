Großer Fortschritt für eines der größten Bau-Projekte an der Ostsee-Küste und in ganz Europa: Die einst von den Nazis errichtete, aber nie fertig gestellte Kraft-durch-Freude-(KdF)-Anlage in Prora auf Rügen ist zu fast zwei Dritteln saniert. „Zwischen 60 und 65 Prozent sind umgebaut“, sagte der Bürgermeister des Ortes, Karsten Schneider (parteilos), auf Nachfrage.