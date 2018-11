Putbus

Die Königin gab sich die Ehre im fürstlichen Marstall und rund 400 Anhänger folgten. QueenMania heißt die italienische Formation, die am Donnerstag-Abend langjährige Fans der legendären Rockgruppe in Putbus von den Stühlen holte. Das Publikum im Durchschnittsalter deutlich jenseits der 50 genoss den Auftritt sitzend, trat der Cover-Band von Beginn an wohlgesonnen gegenüber und erwies sich als überwiegend textsicher. Weil es in den vorderen Reihen recht laut wurde, flüchtete ein Paar gleich beim ersten Song in die hinteren Ränge, während der jüngste Zuhörer mit den Ohrschützern kämpfte, welche die Mutti ihm verordnet hatte. Der Rest ließ sich auf den Abend ein und klatschte spätestens ab „I want it all“ rhythmisch mit. Nach „Somebody to love“ gab es die ersten Jubelrufe und ein halbes Dutzend Besucher begann hinter den Stuhlreihen zu tanzen.

Das Quartett QueenMania covert eine der erfolgreichsten Rockbands überhaupt und ehrt damit den Ausnahmekünstler Freddie Mercury. Jedermann gab sich bereitwillig der Illusion hin, mit der Show „Forever Queen“ sei ein Stück Musikgeschichte wieder lebendig geworden. Und die vier Musiker machten es den Fans leicht. Seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2006 bringen die Künstler auf ihren Europatourneen den monumentalen Queen-Sound zurück auf die Bühne.

Leadsänger Sonny Ensabella hat keine Angst vor den großen Fußstapfen, denen er folgt. Dem temperamentvollen Sänger gelingt es, die großen Hits gesanglich und optisch nah am Original zu zelebrieren. Dabei wolle er sich nicht mit dem großen Vorbild vergleichen, betonen die Veranstalter. Mit viel Liebe zum Detail wurden die typischen, phantasievollen Glitzerkostüme exklusiv für die Show nach Originalvorlagen entworfen. Grandios auch seine Bühnenpräsenz, geprägt von der unverwechselbaren Theatralik und den großen Posen, mit denen Freddie Mercury sein Publikum in den Bann zog. Auch Mercurys Bananenhut fehlte nicht, deren Früchte Ensabella anschließend ins Publikum warf. Ensabella besuchte die „Academy of Dramatic Arts Carmen Flack“, arbeitete an verschiedenen Theatern, als Animateur sowie als TV-Schauspieler und in der Werbung, bevor er zu QueenMania stieß. Zudem war der Sänger mindestens so gut gebaut wie Freddie Mercury, urteilten anwesende Damen.

An seiner Seite weiß der Mercury-Darsteller vier bestens ausgebildete Musiker-Kollegen. Die Performance der Live-Band überzeugte das eingefleischte Fan-Publikum mit erstklassig gespielten Songs sowie großartigen Soli. Vom kraftvollen Schlagzeug-Solo über Bassist Angelo Perin, der sein Instrument gekonnt mit Slap-Technik verwenden kann, bis zu Tizian Giampieri, der klassische Gitarre und Klavier studierte. Trotz aller Routine, mit der die Band ihre Tour abspult, strahlte sie große Spielfreude aus und präsentierte unvergessliche Kulttitel wie „Radio Gaga“, I Want It All“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You“ in mitreißender Weise. Nach dem „Barcelona“, das Ensebella im Duett mit der Sopranistin Susanne Wiemer vortrug – im Original hatte Freddie Mercury die in Barcelona geborene und im vergangenen Monat verstorbene Opern-Diva María de Montserrat Caballé an seiner Seite – gab es sogar Bravo-Rufe und stehende Ovationen. So geizte das Publikum insgesamt nicht mit Beifall, der je zur Hälfte den Musikern auf der Bühne und dem Original gegolten haben dürfte.

Die Inszenierung wurde durch eine aufwendig produzierte Multimediashow abgerundet. „Auf solche Musik stehe ich und die Videos im Hintergrund sind auch toll“, sagte Sabine Schlender aus Putbus begeistert. Tatsächlich beförderten gut ausgewählte Sequenzen mit Aufnahmen aus der Geschichte der 1970 gegründeten Band das Gefühl, dem Original zuzuhören, zusätzlich. Besonders beeindruckend war dabei die Stelle, an der Gitarrist Giampieri ein Solo synchron zu dem in Großaufnahme gezeigten Original von Brian May spielte.

Der Marstall scheint sich trotz schlechter Akustik sowie eingeschränkter Möglichkeiten der Beleuchtung und fehlenden Backstage-Bereichs als Veranstaltungsort zu etablieren. So heißt auch dort. „Show Must Go On!“

Uwe Driest