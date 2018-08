Glowe

Wo ist der Sanddorn? Für Insulaner und Urlauber, die auf der Suche nach der „Zitrone des Nordens“ sind, galt Glowe bislang als eine sichere Adresse. Auf den kargen Böden in der Gegend gedeihen die Pflanzen normalerweise prächtig. Zur Erntezeit durchstöberten Einwohner und Gäste die Buschlandschaft zwischen Bodden und Meer und holten die fruchtig-herben Beeren eimerweise nach Hause. Seit Jahren wird der Beginn der Ernte in Glowe mit dem Sanddornfest gefeiert. Die Party fand auch in diesem Jahr statt – doch nahezu in Abwesenheit des Sanddorns. Ein Großteil der Büsche rund um Glowe ist tot.Und nicht nur hier. Auch an anderen Ecken der Insel, auf Hiddensee oder in Schleswig-Holstein sterben die Pflanzen ab (die OZ berichtete). Warum das so ist, haben Wissenschaftler noch nicht klären können. Auch Plantagenbestände sind mittlerweile befallen. Zum Umzug beim Sanddornfest am Sonnabend hatte die Feuerwehr ihre Wagen noch mit ein paar, mit orangen Beeren besetzten Zweiglein geschmückt. „Es gibt noch Stellen, an denen er wächst“, sagt der stellvertretende Wehrführer Steffen Bewersdorf. Aber weite Areale der einst grünen und ertragreichen Flächen seien tot. „Auf der Boddenseite gibt es Ecken, da ist alles braun soweit das Auge reicht.“

Regionale Produzenten suchen nach Alternativen

Das hat auch Petra Schülke gesehen. Auf dem Weg von Glowe bis zum Boddenhafen bei Weddeort sei nahezu jeder Sanddornstrauch tot. Petra Schülke gehörte am Sonnabend zu den wenigen, die überhaupt Sanddornprodukte präsentieren konnten – weil sie den dafür notwendigen Saft einkauft.Das musste in diesem Jahr auch Kerstin Celis vom Hofladen im Glower Ortsteil Bobbin. Üblicherweise verwendet sie für ihre Produkte die Früchte, die in der Gegend wachsen. Vor drei Jahren konnte sie zum letzten Mal eine eigene Sanddornernte „einfahren“. Seitdem muss sie den Saft dazukaufen – oder den Sanddorn durch andere Früchte ersetzen. „Brombeeren wachsen in diesem Jahr sehr gut.“ Die kombiniert sie beim Fruchtaufstrich beispielsweise mit Apfel und Birne. Wer den Sanddorngeschmack bevorzugt, kommt aber auch noch auf seine Kosten, etwa in Kombination mit Apfel.Auch in schlechten Zeiten wollen die Glower ihrem Sanddorn treu bleiben. „Sanddorn ist weiterhin in!“, erklärten Gaby I. und Dieter I. zu Beginn des Festes, das das 17. Sanddornkönigspaar mit einem Tanz eröffnete – und zwar zum zweiten Mal. Beide waren bereits im zurückliegenden Jahr die „Regenten“, die über das Reich der Zitrone des Nordens herrschten und fanden für die bevorstehenden zwölf Monate offenbar keine Nachfolger – ein Novum in der Geschichte des Sanddornfestes.

Maik Trettin