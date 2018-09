Sassnitz

Die Gesellschaft altert. Der Anteil der Senioren an der deutschen Bevölkerung nimmt zu. Doch es gibt nicht genügend jüngere Menschen, die sich um die Alten kümmern könnten. Der „Pflegenotstand“, wie das Dilemma des Fachkräftemangels bezeichnet wird, dominiert die Nachrichten über das Gesundheitswesen und die Seniorenbetreuung. Undine Auras kennt die Situation nur zu gut. Die Inhaberin des gleichnamigen Sassnitzer Pflegedienstes hat jetzt verstärkt bei jungen Leuten für den Pflegeberuf geworben, und das mit Erfolg: Ingesamt zehn Frauen und Männer (neun im Pflege- und einer im kaufmännischen Bereich) haben gestern ihre Ausbildung begonnen. „So viele in einem Jahrgang hatten wir noch nie!“, freute sich die Inhaberin.

Auch Altenpfleger lernen jetzt Latein

Die begrüßte „die Neuen“ in der vergangenen Woche und fand klare Worte: „Die Ausbildung wird hart“, kündigte sie an. Der Pflegeberuf werde immer komplexer, die Ansprüche an den Berufsnachwuchs wachsen. Ab 2020 werden die Schranken in der Ausbildung zwischen Alten- und Krankenpflegern fallen und beide Berufsgruppen gemeinsam unterrichtet. Die Pflegekräfte, die diese Ausbildung absolviert haben, haben dann einen größeren Aufgabenbereich, einen breiteren Wirkungskreis und können flexibler eingesetzt werden. Ein weiterer Effekt ist die Aufbesserung des Images der Altenpflege, das dem der Krankenpfleger bislang nachsteht. „Der Beruf wird durch diese Zusammenlegung aufgewertet“, prophezeite Auras den Auszubildenden. In der Schule müssten künftig auch die angehenden Altenpfleger Latein lernen. „Schließlich müsst ihr die Ärzte ja verstehen.“ Durch die Verschmelzung mit dem Berufsbild der Krankenpflege werde das Lernen „interessanter“, so die Pflegedienst-Chefin.

Mehr Bindung zu Patienten als im Krankenhaus

Unterschiede in der Arbeit werde es dennoch geben, sagt Tobias, einer der Mentoren, die sich im Ausbildungsbetrieb um die Nachwuchskräfte kümmern. „Wer in einer Pflegeeinrichtung arbeitet, betreut die Menschen dort in der Regel länger und baut viel eher eine Bindung zu ihnen auf, als das etwa auf einer Krankenhausstation möglich ist, wo die Patienten schnell wechseln.“ Man habe in der Altenpflege einfach mehr Zeit für den einzelnen Menschen, auch wenn das aufgrund des wachsenden Arbeitspensums nicht immer leicht falle, ergänzt Undine Auras. „Wir haben es durch eine andere Art der Organisation, durch die Wohngemeinschaften, geschafft, mehr Zeit für die Bewohner zu haben.“Die Zeit scheint für manchen auch am ehesten ein Argument gegen einen Job in der Pflege zu sein. Nicht alle, die jetzt eine Ausbildung in dem Sassnitzer Unternehmen begonnen haben, kommen frisch von der Schulbank. Einige haben bereits eine Ausbildung hinter sich. So wie Anja, die Facharbeiterin für Lebensmitteltechnik. Im Fischwerk am Band zu stehen, sei nicht ihr Traumberuf gewesen, sagt die junge Frau. Wegen ihres Kindes habe sie sich seinerzeit dennoch für diesen Ausbildungsweg und gegen den Pflegeberuf entschieden. Ähnlich geht es ihrer neuen Kollegin Anne. Die junge Mutter ist erst einmal Kauffrau für Tourismus und Freizeit geworden – in der Hoffnung auf geregelte Arbeitszeiten. Jetzt, da ihr Kind größer ist, beginnt sie eine zweite Ausbildung in ihrem Traumberuf: „Altenpflegerin wollte ich schon immer werden.“

Maik Trettin