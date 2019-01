Bergen

„Freie Zeit in Sicherheit“ – unter diesem Motto erfolgte auch im vergangenen Jahr die Rettungsschwimmerausbildung bei der Ortsgruppe Bergen/Rügen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG). Nachdem bereits im Sommer 14 neue Rettungsschwimmer in Thiessow unter Freiwasserbedingungen ausgebildet worden waren, nutzten zum Jahresende zehn weitere Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, in der Schwimmhalle ihr Rettungsschwimmerabzeichen abzulegen.

Die Gründe für das Interesse an solch einer Prüfung sind vielfältig. Die einen brauchen die Ausbildung, weil sie für Aktivitäten am und vor allem im Wasser gefordert wird. Andere sehen im Rettungsschwimmen einen sportlichen Anreiz. Und in der DLRG ist das Rettungsschwimmerabzeichen „Silber“ eine der Grundvoraussetzungen für viele Aktivitäten in den Bereichen Schwimmausbildung, Wasserrettungsdienst und Katastrophenschutz.

„Mit der Ausbildung zum Rettungsschwimmer erhält man fundierte Kenntnisse über die Gefahren, die im Wasser vorhanden sind“, sagt Ron Geist von der DLRG-Ortsgruppe Bergen/Rügen. „Viel wichtiger ist jedoch die erworbene Fähigkeit, sich selbst aber auch andere in Not geratene Menschen aus einer akuten Gefahrensituation zu befreien. Spätestens hier erkennt man den Unterschied zwischen einem Schwimmer und einem Rettungsschwimmer. Letzterer ist sensibilisiert und wird fortan einen anderen Blick aufs Wasser haben.“

An die neuen Rettungsschwimmer konnte einmal das Abzeichen in „Bronze“, siebenmal in „Silber“ und zweimal in „Gold“ verliehen werden. Das Abzeichen erwirbt man auf Dauer, sagt Geist. Die Gültigkeit sei jedoch nur gewährleistet, wenn die im Kurs erbrachten Leistungen regelmäßig, das heißt spätestens alle zwei Jahre, durch eine Wiederholungsprüfung bestätigt würden. Gleich fünf bereits ausgebildete Rettungsschwimmer hätten daher den Herbstkurs genutzt, um ihre Grundkenntnisse aufzufrischen und erfolgreich eine Wiederholungsprüfung abzulegen.

„Im diesem Jahr soll erneut ein Rettungsschwimmerkurs im Herbst stattfinden“, sagt Ron Geist. Fragen hierzu können an den Verein unter der E-Mail-Adresse rettungsschwimmen.dlrg@gmx.de gestellt werden.

Jens-Uwe Berndt