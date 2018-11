Libnitz

Über mehrere hundert Meter türmen sich die Zuckerrüben entlang des Landweges hinter dem Herrenhaus Libnitz. In diesen Tagen soll der Rübenroder Holmer T440 hier die 200 Hektar abgearbeitet haben. Dieses Feld der Nordsaat Agrar ist dann auch der letzte Einsatz der Saison in Mecklenburg-Vorpommern für den Rübenroder des Unternehmens Bunk, das solch notwendige Geräte für die Einsätze zur Rübenernte zur Verfügung stellt. Auch bei Ivenack war das Unternehmen in dieser Woche noch unterwegs. Nun geht es für die Fahrzeugführer nach Brandenburg und Magdeburg, bevor nach zahllosen langen Erntearbeitstagen die Winterruhe für die Kollegen beginnt.

Eingespieltes Team

Um die 1000 Hektar Rübenacker jährlich bearbeitet Marcel Rößner auf dem Roder. „Hier auf Rügen haben wir einen erstaunlich guten Ertrag. Nach diesem heißen Sommer hatte man anderswo 10 bis 20 Prozent weniger, bei der Gerste manchmal sogar nur die Hälfte. Die Rübe hier auf Rügen hat das aber sehr gut weggesteckt“, sagt der Landmaschinenführer, der zur Rübenerntezeit seit Anfang September unterwegs ist. Der derzeitige Einsatz ist ein Heimspiel für Rößner, der auf Rügen lebt. Sein Kollege Hannes Voß, der auf dem Fahrzeug zum Abtransport der Rüben neben ihm fährt, stammt aus Schleswig Holstein. Sie sind bei der Ernte in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und auch Sachsen-Anhalt ein eingespieltes Team. Damit die Rodemaschine bei der guten Erntemenge auf diesem Feld der Insel im Wechsel angefahren werden kann, ist Sebastian Krassow von der Nordsaat Agrar zur Unterstützung abgestellt und ein verlässliches Mitglied der Truppe. „Eigentlich sind wir nur zur zweit. Da es hier aber reichlich zu ernten gibt, ist ein weiterer Abfahrer nützlich“, erklärt Rößner. Die Sorte Danicia, die direkte Lage am Wasser, eine gute Bodenbearbeitung im Vorfeld oder die Düngung zum richtigen Zeitpunkt sieht er als mögliche Gründe für die erfolgreiche Ernte auf Rügen.

Lange Arbeitstage

110 bis 120 Tonnen Zuckerrüben je Hektar befördert der Roder auf der Fläche der Nordsaat Agrar auf Rügen ans Tageslicht. Somit schafft die Maschine 1,2 bis 1,4 Hektar in der Stunde abzuarbeiten. Mit einer beachtlichen Geschwindigkeit schlägt sich die 630 PS starke Maschine über den Acker. Der Blick aus dem Führerhaus zeigt, wie das Köpfmesser erst die Blattansätze abschneidet, bevor die Rodescharen die Rüben aus dem Boden holen. Über die Reinigungswalzen, die die Rüben von Blättern und Erde befreien, gelangt die Ernte dann über das Siebband und die Siebsterne auf das Elevatorband. Wenn es sich hinter dem Maschinenführer Marcel Rößner langsam füllt, ist ein Kollege auf einem Abfahrgespann bereits in der Nähe. Während der Fahrt fährt der Roder das Entladeband aus und schickt so die etwa 30 Tonnen Rüben, die sich in dem 45 Kubikmeter umfassenden Laderaum aufgetürmt haben, langsam auf das sich neben ihm positionierte Fahrzeug, das die Rüben zur Lagerung am Feldrand transportiert. Die Arbeitstage werden lang zur Erntezeit, die Freizeit Mangelware. „Das Wetter muss ausgenutzt werden, denn bei Regen müssen wir auch durchaus mal pausieren, damit wir nicht alles kaputtfahren“, so der Stammführer des Roders.

Von der Insel nach Anklam

Nachdem vor einigen Jahren eine Quote für den Anbau von Zuckerrüben festgelegt wurde, haben sich manche Betriebe von der Blattfrucht getrennt. Mit seiner diesjährigen Einfuhr der Zuckerrüben kann Max Lassen von der Nordsaat Agrar durchaus zufrieden sein. „Durch die viele Sonne hat die Zuckerrübe einen höheren Zuckergehalt. Normal sind da um die 17,5 Prozent. Wir können jetzt auf 19,2 Prozent Zucker schauen“, sagt der Nordsaat-Chef. Demnächst gehen die Rübenberge vom Feldrand auf ihren letzten Weg zur Zuckerfabrik nach Anklam. In einigen Monaten – etwa von Ende März bis Mitte April – werden die Zuckerrüben wieder neu ausgelegt. Dann allerdings auf einem anderen Feld, damit die Böden Pflanzen mit wechselnden Ansprüchen aufziehen können. „Für die Auflockerung der Fruchtfolge ist die Zuckerrübe ein Glied mehr. Das gibt einen guten Vorfruchteffekt“, sagt Max Lassen. Im nächsten Jahr finden sich auf dem nun abgeernteten Feld dann Weizen, Gerste, Raps oder Hafer wieder.

Wenke Büssow-Krämer