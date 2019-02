Binz

Rüdiger Thiem mag es eiskalt. Als Mitglied des Potsdamer Vereins der Eisbader schreckt den heutigen Rentner keine vier Grad kalte Ostsee ab. Mit Pudelmütze und in schnellem Schritt lief er zusammen mit einigen anderen Verrückten vor kurzem in die Fluten in Binz. „Ich bin total fit und abgehärtet, und mache das seit 35 Jahren“, sagt er. Leider fehle es dem Verein zu Hause an Nachwuchs. „Wir sind jetzt noch sieben Mitglieder“, sagt er. Die Insel Rügen besucht er seit vielen Jahren regelmäßig und übernachtet im Arkona Strandhotel. „Ich habe das Hotel damals mit aufgebaut als Polier in der Baubranche. Dann kam ich oft im Urlaub hierher“, erzählt der 65 Jährige. Neben seinem Hobby, dem Eisbaden, bewegt sich der Rügenfan gern an der frischen Luft. Meine Frau und ich gehen Wandern, Reisen viel und ich lese unheimlich gern“, sagt Rüdiger Thiem. Neben der Sonne Spaniens hat es den beiden auch die Insel und speziell Binz angetan.

Christine Zillmer