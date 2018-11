Lauterbach/Rostock

Es prangt auf der Titelseite des Kataloges und gehört damit zu den Top-Objekten der Winterauktion der Norddeutschen Grundstückauktionen AG. Am 8. Dezember wird für ein Mehrfamilienhaus in Lauterbach ein neuer Eigentümer gesucht. Das Objekt an der Vilmstraße 3 wird zu einem Mindestgebot von 95 000 Euro aufgerufen. Derzeit ist die Immobilie im Besitz des Bundes.

Wer Anfang Dezember den Zuschlag erhält, der kann dann ein durchaus geschichtsträchtiges Haus sein eigen nennen. Denn nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG sollen in dem Zweigeschosser einst Mitarbeiter des Ferienheims des Ministerrates der DDR auf der Lauterbach vorgelagerten Insel Vilm gewohnt haben. Dieses Eiland war ab 1959 für die öffentliche Nutzung gesperrt und als Urlaubsdomizil für die Regierenden genutzt worden.

In dem Mehrfamilienhaus stehen etwa 300 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Hinzu kommt ein etwa 790 Quadratmeter großes Grundstück. Drei Wohnungen sollen derzeit vermietet sein.

Diese Immobilie ist nicht die einzige von der Insel Rügen, die in Rostock versteigert. Aufgerufen wird beispielsweise ein etwas mehr als 1000 Quadratmeter großes Baugrundstück an der Binzer Bahnhofstraße. Hierfür sind mindestens 295000 Euro zu berappen. Ein Glower Baugrundstück ist außerdem im Angebot. Das ist mehr als 1130 Quadratmeter groß und wird für 250000 Euro aufgerufen. Und schließlich soll ein Areal in Sellin seinen Besitzer wechseln. Das ist mehr als 10000 Quadratmeter groß, kostet mindestens 9000 Euro und ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Waldfläche ausgewiesen.

Chris Herold