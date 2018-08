Göhren

Autofahren auf Rügen ist seit Jahren wegen der verschiedensten Baustellen kein Vergnügen mehr. Und Freude kommt nicht auf bei dem, was das Straßenbauamt Stralsund vom 10. bis 15. September auf der Bundesstraße 196 zwischen dem Göhrener und dem Seramser Kreisel vorhat.„In diesem Abschnitt wird die Trasse konserviert. Dies geht nur, wenn die Straße voll gesperrt ist“, sagt Amtsleiter Ralf Sendrowski. Nichts fährt mehr – immer zwischen 20 und 4 Uhr. Das Vorgehen „ist in unserem Amtsbereich ein erstmaliger Versuch, und wir rechnen mit einer um acht bis zehn Jahre verlängerten Nutzungsdauer“. Diese Zeit brauche das Amt, um die dann erforderliche Deckenerneuerung mit Vollsperrung der Fahrbahn vorbereiten zu können.„Da Mönchgut nicht komplett abgesperrt werden kann, müssen bis dahin Umleitungsstraßen gefunden oder hergestellt werden“, blickt Sendrowski voraus. Diese Zeit werde mit der Konservierung „gekauft“ – kostet aber vorerst den Autofahrern im betroffenen Gebiet Nerven. Denn sie sind des Nachts von der Außenwelt abgeschnitten. Jene hinter dem Göhrener Kreisel an allen Tagen, alle anderen zeitweise. Denn der Busverkehr wird eingestellt. Nur Einsatzfahrzeuge fahren.Los geht es am 10. September vom Göhrener Kreisel bis Baabe. Vom 11. bis 13. folgt der Abschnitt Ortseingang Sellin bis Lancken-Granitz, vom 13. bis 14. der von Lancken-Granitz bis Süllitz und vom 14. bis 15. jener vom Knoten Süllitz bis zum Seramser Kreisel.Was in den Abschnitten passiert, beschreibt Sendrowski so: „Das Konservierungsmittel wird mit Spritzgeräten auf den Asphalt aufgebracht. Danach darf die Fahrbahn zwei Stunden nicht befahren werden. Sobald das Konservierungsmittel eingezogen und getrocknet ist, wird die Vollsperrung aufgehoben.“Mit den Vorarbeiten wird am 3. September begonnen. Alle Fahrbahnmarkierungen werden entfernt.

Herold Chris-Marco